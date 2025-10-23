El Supremo no ve motivación para juzgar la causa contra el alcalde de Vega de Pas

El Tribunal Supremo (TS) ha devuelto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Medio Cudeyo el caso de la denuncia por presunta ... malversación de caudales públicos interpuesta por un vecino contra el alcalde de Vega de Pas y senador del PP, Juan Carlos García Diego. En una resolución de apenas dos párrafos, el Alto Tribunal le pega un tirón de orejas al Juzgado de Solares, al que remite de nuevo la causa por la falta de «una exposición razonada» de la misma que permita concluir una «imputación inequívoca» de que García es culpable del delito que le atribuye un vecino y que el regidor siempre ha negado, calificando de «absurda» la acusación. En la misma resolución, el TS invita a los juzgadores de Primera Instancia a que no les vuelvan a remitir este caso si finalmente lo archivan.

El asunto parte de una denuncia contra el alcalde por presunta malversación en el cobro de entradas del Museo Etnográfico de la capital pasiega, además de una querella por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, impulsadas por la misma persona: un extrabajador contratado temporalmente por el Emcan (Servicio Cántabro de Empleo) para enseñar el museo.

El asunto es que, aunque la defensa siempre dijo que «no tenía mucho recorrido legal», el caso llegó a Medio Cudeyo y la jueza instructora lo remitió al TS debido a la condición de aforado que tiene el alcalde en su calidad de senador del PP.

Los pasos 2023-2024 Un extrabajador denuncia al alcalde por no dar recibo de las entradas al museo y, después, por acoso laboral.

Septiembre 2025 El Juzgado de Medio Cudeyo remite el caso al Supremo al ser Juan Carlos García senador y estar aforado.

Octubre 2025 En solo un mes, el Supremo devuelve el caso a Solares al no ver indicios de delito en la instrucción.

La denuncia por supuesta malversación contra García se basaba en que no se daba recibo a las personas que visitaban el centro etnográfico, a razón de 2 euros la entrada, aunque en la misma denuncia a la Guardia Civil –a la que tuvo acceso El Diario Montañés– el denunciante citaba que había depositado ese dinero recaudado en la cuenta bancaria de la institución municipal. De hecho se indicaba hasta la cantidad: 1.848 euros por las aproximadamente 900 visitas que hubo al museo.

El regidor, que siempre ha defendido que se trataba de una acusación «absurda» –puesto que el mismo denunciante dice que el dinero se ingresa en la cuenta–, niega también haber actuado contra el extrabajador, ya que nunca trató directamente con él.

A falta del pronunciamiento del Juzgado de Medio Cudeyo sobre la denuncia y la querella interpuesta en su sede, en su resolución, el Supremo resuelve que no se observa nada en la documentación remitida sobre la instrucción del caso «para acordar la inhibición» que le piden y elevarlo para que lo juzgue el Alto Tribunal. «Dado que no consta exposición razonada, ni diligencias practicadas de las que resulten de la instrucción que exista imputación inequívoca y relevante contra la persona aforada, procédase a la devolución», resumen en el escrito dirigido a Medio Cudeyo. Asimismo, indican también al Juzgado de Primera Instancia que, una vez concluidas las diligencias, no hay necesidad de que les informen «si procediera el archivo de la causa».

Desde la defensa de García se interpreta la resolución como una indicación del Alto Tribunal al Juzgado de Primera Instancia para que «archive» ambas denuncias porque «no hay nada», insisten, lamentando que el asunto haya llegado tan lejos.

Al respecto, el alcalde criticó ayer que todo esto, incluidos «los titulares en la prensa», hayan dejado su imagen «por los suelos» por una acusación sin base alguna. «En política nos puede denunciar cualquiera. A mí ya se me condenó por malversación antes de juzgarme», lamentó. «Acusación que se hace con una mentira porque el mismo denunciante reconoce que cobra la entrada y lo ingresa en la cuenta municipal, por eso es imposible que me lo haya llevado yo», argumentó. «

«Ahora el Supremo le indica al Juzgado que la acusación no tiene chicha y que lo archive, así que ya no soy un malversador ni un acosador. Llevo catorce años de alcalde con las manos limpias y con esto se demuestra así que no había nada», subrayó.