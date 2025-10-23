El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García Diego. E. T.

El Supremo no ve motivación para juzgar la causa contra el alcalde de Vega de Pas

El Alto Tribunal devuelve al Juzgado de Solares la denuncia: no hay una «exposición razonada» del delito de malversación que le imputaba un vecino y pide que, si se archiva el caso, ni les informen

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Vega de Pas

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:19

Comenta

El Tribunal Supremo (TS) ha devuelto al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Medio Cudeyo el caso de la denuncia por presunta ... malversación de caudales públicos interpuesta por un vecino contra el alcalde de Vega de Pas y senador del PP, Juan Carlos García Diego. En una resolución de apenas dos párrafos, el Alto Tribunal le pega un tirón de orejas al Juzgado de Solares, al que remite de nuevo la causa por la falta de «una exposición razonada» de la misma que permita concluir una «imputación inequívoca» de que García es culpable del delito que le atribuye un vecino y que el regidor siempre ha negado, calificando de «absurda» la acusación. En la misma resolución, el TS invita a los juzgadores de Primera Instancia a que no les vuelvan a remitir este caso si finalmente lo archivan.

