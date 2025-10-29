El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Exeterior del colegio Doctor Madrazo.

Vega de Pas y Educación acuerdan renovar parte de las instalaciones del colegio Doctor Madrazo

Las actuaciones del convenio de colaboración incluyen la reparación de fachadas, canalones, la renovación de ventanas y la mejoras de los aseos de este centro que cuenta con 50 alumnos y 6 profesores

A.G

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:54

La Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Vega de Pas suscribirán un convenio de colaboración para abordar las obras de reparación y mantenimiento del colegio Doctor Madrazo, que cuenta con 50 alumnos y 6 profesores.

A través del convenio, que se espera suscribir a lo largo de este año o a principios del próximo, se repararán las fachadas, canalones, renovarán las ventanas y se mejorarán los aseos, entre otras actuaciones. Todas ellas se abordarán en una única obra que se materializará en 2026.

Así se lo ha trasladado el consejero de Educación, Sergio Silva, al alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García, durante la reunión que han mantenido ambos este miércoles para analizar inversiones en materia educativa en el municipio.

Silva ha abogado por apoyar a centros como el Doctor Madrazo con un «plus» a través del apoyo económico de la Consejería «donde el Ayuntamiento no puede llegar».

Además, el consejero de Educación ha señalado que su departamento valorará lo que supondría la instalación de una cubierta estable en la zona aledaña de 150 metros cuadrados que se utiliza para actividades al aire libre.

