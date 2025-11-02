El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Salvo por un par de viviendas, el barrio en cuestión se encuentra actualmente deshabitado. DM

Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas

Un empresario madrileño fue comprando tras la pandemia poco a poco un grupo de casas en el barrio de Pandacebo: ahora saca al mercado todo el conjunto por un millón de euros

Violeta Santiago

Santander

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:57

Comenta

Al otro lado del teléfono, Ignacio Jiménez destila entusiasmo por Vega de Pas, por su silencio, sus paisajes y su belleza de otra época. Pero ... este empresario de casi 50 años no se deja cegar del todo por esa hermosura: tras la pandemia tuvo la visión de que allí podía haber negocio y, sin prisa, pero sin pausa, se ha pasado años comprando cabañas en el barrio de Pandacebo, un lugar apartado en el que solo quedaban las tres familias propietarias que han ido vendiendo. En la actualidad, el emprendedor es dueño de una veintena de edificaciones pasiegas («dieciocho que son veinte según el cuerpo registral», especifica) y las ha sacado al mercado. En conjunto, como un bloque. De ahí que haya puesto este anuncio en un conocido portal inmobiliario: 'Vendo aldea en Vega de Pas'.

