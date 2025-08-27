El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Atasco en la entrada a Santander por el accidente en Parayas. Juanjo Santamaría

Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía

El tráfico vuelve a la normalidad tras una hora de retenciones en la entrada a la ciudad

Ignacio Serrano

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:32

Un accidente ocurrido sobre las 11.30 en la Avenida Parayas, en dirección a Santander, ha provocado un herido e importantes retenciones para entrar a la ciudad que se han prolongado hasta las 12.00, aunque ya se ha liberado el tráfico. El choque entre una furgoneta y un turismo es el que ha estado detrás del atasco y ha movilizado a efectivos de la Policía Local, una ambulancia y también un vehículo de bomberos por peligro de incendio, pero estos dos últimos se han retirado del lugar del incidente. La ambulancia se ha llevado a la persona herida a Valdecillas. Los agentes de policía se encuentra regulando el tráfico, que ya ha vuelto a la normalidad.

En actualización

En actualización

