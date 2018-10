La agente que denunció a su jefe dice que ya la discriminaban antes de que él llegara

La desaparición de un móvil en la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local de Santander fue el origen de un problema laboral entre una agente y el sargento responsable del área. El mismo que acabó en denuncia y que ayer llegó a la Audiencia Provincial. La subordinada, que considera que las «vejaciones» sufridas constituyen un delito de acoso laboral, reconoció en la primera de las cuatro sesiones que ya antes de la llegada de su jefe en 2013 se sentía «discriminada» por parte del resto de integrantes del equipo. Lo hizo después de que el denunciado subrayara que las «fricciones»con esta mujer existían antes de su incorporación: «El problema no es conmigo. Ya se llevaba mal con todos los compañeros». Pero para la presunta víctima, todo se agravó cuando el nuevo sargento se hizo cargo del departamento. En ese momento, «las relaciones se tensionaron».

«Esperaba sentada porque no me daban ni ordenador. Tenía que usarlo cuando el resto iba a tomar el café» Agente de la Policía Local Denunciante

Durante la vista, ambas partes se refirieron a diferentes episodios que se fueron sucediendo e hicieron imposible mantener una relación «cordial y formal», tal y como expresó el mando. Denunciante y denunciado coincidieron a la hora de relatar varios de los hechos, lo que fueron totalmente opuestas fueron las interpretaciones. Él trató de justificar que lo que ella consideraba represalias no era tal; ella que los once expedientes que redactó el sargento por su actitud no estaban justificados. El primer encontronazo ocurrió después de que la denunciante comunicara al nuevo responsable de la oficina que se estaban produciendo algunas deficiencias «graves» en el servicio. Para tratar de acercar posturas, se celebró una reunión que no sirvió de mucho. Más bien al contrario. Y fue a peor cuando desapareció el móvil. Ella defendía que se lo habían robado y el superior, a tenor de las grabaciones de las cámaras, que lo había perdido.

El hombre, que no contestó a las preguntas de la acusación y se enfrenta a un año de prisión y 16.050 euros de indemnización, indicó que a partir de ese hecho la agente «mostró su lado más omiso a todas las instrucciones» y puso diversos ejemplos al respecto. Pero el primer expediente del sargento contra su subordinada llegó cuando, según su testimonio, la mujer se negó a elaborar un informe. «Ella me juró odio eterno. Yo nunca la he insultado, amenazado ni dado orden de dejarla a un lado», sentenció.

«Nunca la he insultado, amenazado ni he dado orden de dejarla a un lado. Ella me juró odio eterno» Sargento de la Policía Local Denunciado

La versión de la agente es distinta: «Esperaba sentada porque no me daban ni ordenador. Tenía que usarlo cuando el resto iba a tomar el café». Ella asegura que se quejó de la situación, pero nunca recibió respuesta. También contó que era la única que debía comunicar a su superior que iba a salir a tomar un café, mientras que el resto de los compañeros si lo hacían era «por cortesía». Además, se mostró convencida de que todas las citas médicas a las que asistió estaban justificadas –por ello tiene varios expedientes– y relató que en una ocasión en la que acompañaba a una víctima de violencia de género su jefe la siguió en coche por la ciudad.