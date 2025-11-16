La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros

Aunque es más habitual que los plazos previstos para desarrollar obras sufran retrasos en vez de adelantos, la ampliación del Pctcan será una realidad ... antes de lo pensado. Según apuntan fuentes del Gobierno de Cantabria, estas intervenciones arrancarán en 2027, un año antes de lo que se había estimado, y ya el año que viene contará con una partida en el Presupuesto del Gobierno de Cantabria: 83.240 euros que se destinarán a la redacción del proyecto -aunque esto está condicionado a la aprobación de las Cuentas-. Las partidas más cuantiosas se darán en 2027 y 2028 y el proyecto total sumará en los tres años 11,3 millones de euros, 1,3 más de lo que se había estimado. Además, el año que viene habrá movimiento de maquinaria en el parque ya existente con el inicio de la construcción del edificio de prototipos, que cuenta con una partida para 2026 de 7,4 millones, aunque la obra completa -que también se prolongará tres años- sumará algo más de 31 millones.

Así, la previsión del Gobierno de Cantabria es destinar a la ampliación del Pctcan esos 83.000 euros del año que viene; más de 4 millones en 2027 -que se destinarán a expropiaciones y arranque de las obras-; y en torno a 7,2 millones en 2028, año en el que está contemplado que termine la ampliación. En cuanto al edificio de prototipos y experimentación, el presupuesto se desglosará también en tres años y se dividirá de la siguiente forma: 7,4 millones el año que viene; 15,34 en 2027; y 9 millones en 2028. De esta forma, dentro de tres años estará concluido -según la previsión- tanto la ampliación del parque tecnológico como este innovador edificio. Es importante, para que los plazos se cumplan, que el Presupuesto de 2026 se apruebe. Como expuso el jueves el consejero de Industria, Eduardo Arasti, la licitación de esta última obra «podría sufrir retrasos» si las Cuentas no salen adelante y toca prorrogar las de este año. «Supondría un retraso considerable en muchos proyectos que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno de Cantabria, así como un freno al desarrollo de suelo industrial, imprescindible para atraer inversión» .

Las claves 3 anualidades para pagar y llevar a cabo la ampliación del Parque Tecnológico REQUISITO: Para cumplir los plazos, es importante que el Presupuesto de 2026 del Gobierno se apruebe 159.000 metros cuadrados ocupará la ampliación, que se sumará a los 240.000 que ya hay NUEVOS ESPACIOS: La mitad de la ampliación se destinará a edificios y el resto a aparcamiento, zonas verdes y carril bici 4.700 trabajadores y 74 empresas tienen actualmente su sede en este espacio

El Pctcan, que actualmente tiene unas dimensiones de 240.000 metros cuadrados, aumentará 159.000 con la ampliación y más de la mitad de esta nueva superficie estará ocupada por edificios. El resto corresponderá a plazas de aparcamiento -el principal problema del parque actual es la dificultad para aparcar-, zonas verdes, el carril bici que conectará Santander con Bezana y un apeadero del tren de Cercanías.

Este aumento de superficie es más que necesario porque el terreno que ocupa actualmente el Pctcan está prácticamente agotado. En la actualidad, tiene una ocupación del 96% de su superficie total con edificios de oficinas, como el Salia, el Bisalia, el Edificio 3000, el Edificio Parcela 20 y la Torre Xtela, que operan aproximadamente al 100% de su capacidad. El Parque alberga a más de 4.700 trabajadores y 74 empresas, además de dos universidades, cuatro centros de investigación, una incubadora de empresas y un espacio de coworking.

Uneatlántico también crece dentro del Parque Tecnológico El Pctcan crece y también Uneatlántico, que está ubicada dentro de este parque tecnológico. Esta entidad, que pertenece a la Fundación Iberoamericana Funiber, construirá su segunda residencia de estudiantes y ampliará las instalaciones deportivas, lo que supondrá una inversión cercana a los 30 millones de euros. Para afrontar esta expansión, la universidad incorpora dos nuevas parcelas y espera que el inicio de las obras pueda darse el próximo año. No obstante, dependerá de la obtención de las distintas autorizaciones administrativas pertinentes. En el caso de la que será la nueva residencia, se localizará a escasos cien metros del campus universitario y dispondrá de una superficie construida de unos 11.000 metros cuadrados, con espacio para 240 alumnos más.

Aunque el gobierno anterior, el bipartito PRC-PSOE, barajó en un primer momento que la ampliación se desarrollase en los terrenos de enfrente, al otro lado de la autovía, finalmente lo proyectó para llevarlo a cabo seguido del espacio actual, hacia Camarreal, y ahí lo hará el Gobierno actual del PP. El área propuesta para la ampliación se sitúa en terrenos no urbanizables, lo que facilita su tramitación, y cuenta con gran accesibilidad gracias a su conexión con las autovías S-20 y S-30, la carretera nacional N-611 y la vía férrea. Esta infraestructura en concreto conectará el parque con los municipios del eje Santander-Torrelavega y del arco de la Bahía.

La tramitación para desarrollar este suelo tiene sus tiempos y fue en abril de este año cuando se adjudicó por un importe de 104.050 euros la redacción del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), la herramienta urbanística que sostendrá la ampliación del Parque. Esa figura permitirá una tramitación más ágil y que el órgano de expropiación sea la propia Consejería de Industria, lo que acelerará el proceso, según indicaron desde el Gobierno cántabro.