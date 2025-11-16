El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Recreación de la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (Pctcan). DM

La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros

Las obras del edificio de prototipos que se construirá en el parque actual arrancarán el año que viene, con la inversión de 7,4 millones de los 31 que costará en total

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Aunque es más habitual que los plazos previstos para desarrollar obras sufran retrasos en vez de adelantos, la ampliación del Pctcan será una realidad ... antes de lo pensado. Según apuntan fuentes del Gobierno de Cantabria, estas intervenciones arrancarán en 2027, un año antes de lo que se había estimado, y ya el año que viene contará con una partida en el Presupuesto del Gobierno de Cantabria: 83.240 euros que se destinarán a la redacción del proyecto -aunque esto está condicionado a la aprobación de las Cuentas-. Las partidas más cuantiosas se darán en 2027 y 2028 y el proyecto total sumará en los tres años 11,3 millones de euros, 1,3 más de lo que se había estimado. Además, el año que viene habrá movimiento de maquinaria en el parque ya existente con el inicio de la construcción del edificio de prototipos, que cuenta con una partida para 2026 de 7,4 millones, aunque la obra completa -que también se prolongará tres años- sumará algo más de 31 millones.

