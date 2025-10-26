El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un año después. Los vecinos que resultaron gravemente heridos por saltar desde la primera planta del edificio se reúnen un año después en el solar donde antes estaban sus viviendas. Javier Cotera

Un año de la explosión de La Albericia

Los vecinos afectados no han recibido aún solución definitiva y la principal traba es que fue provocado por una de las víctimas mortales, sin seguro

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 07:40

Comenta

Aunque no son visibles, pesan más las secuelas mentales que las físicas. Y eso que estas últimas no son menores un año después de la ... tragedia. Johan se ha quedado cojo de un pie y sigue en rehabilitación por su hombro; su madre, Doris, necesita una muleta para caminar; y su mujer, María del Pilar, tiene una fisura entre la cadera y la pelvis. En el caso de Carlos y Lines, él no acaba de recuperar la movilidad y sensibilidad de su brazo (las llamas le arrasaron la piel) y probablemente le tengan que someter a una nueva y larga operación de reconstrucción. Pero la peor parte viene cuando se van a dormir. El sonido de la explosión vuelve a sus cabezas como si ocurriera de nuevo; oyen las sirenas de la Policía, los Bomberos y las ambulancias. Vuelven a enfrentarse al salto desde la primera planta en la que vivían hacia el vacío. Los supervivientes de la explosión de La Albericia relatan cómo es su vida 365 días después del suceso. Aunque físicamente se están recuperando, siguen sin soluciones a la pérdida de sus viviendas por parte de sus seguros, ya que la principal traba es que la explosión fue provocada por una de las víctimas mortales –hubo tres–, que había anulado su seguro del hogar poco antes. En medio de la desgracia, una única nota positiva: Johan y María del Pilar tendrán un bebé, un niño, en diciembre. «Es una alegría después de todo lo que nos ha pasado y nos ayudará a empezar de cero», cuenta Johan.

