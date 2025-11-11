Aprobada la semipeatonalización de la avenida de La Magdalena por cerca de medio millón de euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobó ayer el proyecto de semipeatonalización de la avenida de La Magdalena, que cuenta ... con un presupuesto de licitación de 477.206 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, y que está dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, que cuenta con fondos europeos. El concejal de Fomento, Agustín Navarro, destaca que con esta intervención se da «un paso importante» hacia la mejora de la movilidad sostenible y la calidad urbana «en uno de los espacios turísticos y de ocio más emblemáticos de la ciudad». Según explica el edil, la actuación permitirá priorizar los desplazamientos peatonales, mejorar la accesibilidad y reducir el tráfico rodado en la zona, lo que favorecerá al mismo tiempo un entorno «más amable y seguro para vecinos, visitantes y turistas».

Los trabajos incluyen la redistribución de las plazas de aparcamiento, que quedarán organizadas en 43 plazas libres, seis para personas con movilidad reducida, treinta para motocicletas y cinco para taxis; la demolición y renovación de aceras, bordillos y pavimentos para mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal. Además, las obras contemplan la renovación de las redes de drenaje, saneamiento, abastecimiento y alumbrado público; el saneamiento de firmes y ejecución de nuevos pavimentos acordes con el entorno, así como la instalación de nuevo mobiliario y jardinería que contribuirán a embellecer el espacio y ofrecer zonas de estancia cómodas y seguras.

El proyecto también prevé modificar el trazado de entrada y salida del aparcamiento inferior de la avenida para facilitar la circulación y los giros de vehículos, al tiempo que se optimizan los radios de curvatura y las dimensiones de las aceras para mejorar la movilidad tanto peatonal como rodada. Navarro subraya que esta actuación mejorará el acceso a la Península de La Magdalena tanto para peatones como para ciclistas, reforzando la seguridad de los desplazamientos y la accesibilidad para vehículos de emergencia. «Este proyecto refleja bien nuestra apuesta por una ciudad más sostenible, más verde y más cómoda para todos, en coherencia con los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística y con la estrategia de transformación urbana».

A pocos metros de esta avenida se desarrollará la rehabilitación del acceso a La Magdalena, que ejecutará Senor con un presupuesto de 131.703 euros e incluye hacer una parada «más digna» para El Magdaleno, además de ampliar el carril que llega a la Casa de los Guardeses.