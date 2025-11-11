El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alberto Aja

Aprobada la semipeatonalización de la avenida de La Magdalena por cerca de medio millón de euros

La intervención, con un plazo de ejecución de cinco meses, cuenta con fondos europeos y se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobó ayer el proyecto de semipeatonalización de la avenida de La Magdalena, que cuenta ... con un presupuesto de licitación de 477.206 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, y que está dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, que cuenta con fondos europeos. El concejal de Fomento, Agustín Navarro, destaca que con esta intervención se da «un paso importante» hacia la mejora de la movilidad sostenible y la calidad urbana «en uno de los espacios turísticos y de ocio más emblemáticos de la ciudad». Según explica el edil, la actuación permitirá priorizar los desplazamientos peatonales, mejorar la accesibilidad y reducir el tráfico rodado en la zona, lo que favorecerá al mismo tiempo un entorno «más amable y seguro para vecinos, visitantes y turistas».

