Las raíces de los chopos crecen por debajo de las viviendas y hunden el terreno, generando grandes daños en las estructuras. Daniel Pedriza

Los árboles de San Martín del Pino cuyas raíces afectan a las viviendas serán talados

El Ayuntamiento retirará los trece chopos que están provocando grietas en las casas y plantará ejemplares «más apropiados para la zona»

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 07:09

Comenta

Los chopos que se plantaron a principios de los años 2000 en San Martín del Pino han crecido tanto que sus raíces están generando grietas ... en las viviendas cercanas. Al crecer por debajo de los inmuebles, están hundiendo el terreno y provocando graves daños en las estructuras. Hace dos semanas, los vecinos dieron la voz de alarma y fueron claros sobre la solución que, a su juicio, debía tomarse: «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas». También se pronunció Keruin Martínez (IU), quien anunció que llevaría el asunto en forma de moción al Pleno que se celebrará este jueves. Pero ya no será necesario, porque el Ayuntamiento confirmó ayer a este periódico que efectivamente retirará los chopos y los sustituirá por árboles «más apropiados para la zona». Así, la moción del IU pasará a ser un ruego.

