Los árboles de San Martín del Pino cuyas raíces afectan a las viviendas serán talados

Los chopos que se plantaron a principios de los años 2000 en San Martín del Pino han crecido tanto que sus raíces están generando grietas ... en las viviendas cercanas. Al crecer por debajo de los inmuebles, están hundiendo el terreno y provocando graves daños en las estructuras. Hace dos semanas, los vecinos dieron la voz de alarma y fueron claros sobre la solución que, a su juicio, debía tomarse: «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas». También se pronunció Keruin Martínez (IU), quien anunció que llevaría el asunto en forma de moción al Pleno que se celebrará este jueves. Pero ya no será necesario, porque el Ayuntamiento confirmó ayer a este periódico que efectivamente retirará los chopos y los sustituirá por árboles «más apropiados para la zona». Así, la moción del IU pasará a ser un ruego.

Como explican fuentes municipales, han realizado diversas catas en la zona verde cercana a la acera de la calle Francisco Rivero Gil y, tras valorar las posibles soluciones técnicas, «los servicio técnicos municipales y la empresa Légamo han convenido proceder al apeo y destoconado de los trece chopos actuales y la sustitución por nuevo arbolado más apropiado para la zona». Según continúan, «esta intervención se ha considerado la opción más adecuada después de evaluar las alternativas disponibles, con el objetivo de evitar problemas futuros». De hecho, como explican los vecinos afectados, en un primer momento les trasladaron la posibilidad de construir un muro bajo tierra que impidiese el paso de las raíces, «pero podrían pasar por debajo», apunta Pedro Gutiérrez. Esta solución será la que adopten en la urbanización que está enfrente del centro de formación profesional, junto al instituto Peñacastillo.

Solución Los sondeos en las raíces han determinado que la tala y sustitución es la opción más adecuada

Plazos Las tareas de retirada de los chopos y el plantado de árboles más apropiados durarán diez días

Gutiérrez, junto a sus vecinos Óscar Blanco y Mercedes San Miguel, fueron quienes mostraron a El Diario Montañés los desperfectos que las raíces de estos chopos estaban generando en sus casas. En un primer momento, Blanco pensó que las grietas que habían aparecido en su terraza eran motivo de unas obras de remodelación que había hecho recientemente, hasta que la empresa que se la había hecho le confirmó que eran los árboles. Luego, empezaron a aparecer por la fachada y ya superan el metro de largo. En casa de Gutiérrez, las grietas están también por la parcela y las raíces sobresalen junto al muro que rodea su casa. «Buscan las fosas sépticas», explicaron entonces estos vecinos. En el caso de San Miguel, se dio cuenta de lo que ocurría porque se está hundiendo el suelo de su salón, ya que las raíces están destrozando el terreno que hay bajo las viviendas. Como explicaron al dar a conocer el problema, ellos viven allí mucho antes de que se plantasen los árboles «y no tenemos por qué permitir que nos destrocen nuestras casas».

Diez días para ejecutarlo

En cuanto al tiempo que tardará la adjudicataria de Parques y Jardines, Légamo, en ejecutar las tareas, el Ayuntamiento estima –sumando el tiempo para el apeo de los ejemplares y el de plantado de los nuevos árboles– que las labores se extenderán durante diez días «siempre y cuando las condiciones metereológicas lo permitan». En cuanto al inicio de las intervenciones, «se están organizando los medios materiales y humanos así como los posibles permisos para poder empezar».

En el ruego que IU defenderá en el Pleno, pedirá que se fijen plazos y dotación presupuestaria para las intervenciones; que la zona de Peñacastillo, concretamente la calle Francisco Rivero Gil y su entorno, sea incluida en el Plan Director 'Santander: Transición al Verde'; que se informe a los vecinos afectados del estado de los trabajos y de las decisiones adoptadas; y que el Ayuntamiento atienda las reclamaciones patrimoniales presentadas por los vecinos afectados y revise los informes técnicos y jurídicos existentes.