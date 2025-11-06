Arranca la obra de acceso al puerto La remodelacióna aborda el control de acceso a los muelles de Maliaño y su entorno

Las obras de remodelación del control de acceso a los muelles de Maliaño del Puerto de Santander y su entorno han arrancando este jueves. Con un presupuesto de más de 1,5 millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses, tienen como objetivo reforzar la seguridad de acceso al recinto portuario, a la par que dotarle de una imagen «más representativa» y favorecer su integración con el entorno de esta zona de la ciudad.

Así lo ha destacado en el inicio de las actuaciones el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), César Díaz, que ha explicado que las obras, que permitirán prolongar el paseo de Antonio López «en un entorno agradable», se ubican en la intersección de las calles Muelles de Maliaño, Antonio López, Carlos Haya y Ruiz de Alda. Un espacio «sobre el que es necesario actuar debido a su antigüedad y al estado en el que se encuentra», ha recalcado.

En el inicio de las obras también han estado presentes los concejales de Urbanismo y Barrios, Agustín Navarro y Lorena Gutiérrez, respectivamente, así como representantes de las asociaciones vecinales del Barrio Pesquero, Antonio López y Castilla-Hermida.

La remodelación, que será realizada por la empresa Copsesa es licitada y ejecutada por la Autoridad Portuaria, pero cuenta con financiación del Ayuntamiento de Santander, correspondiente al 50 por ciento del presupuesto asignado a la urbanización de los terrenos municipales, que supondrá aproximadamente 137.000 euros sobre el total de las obras.

La actuación incluye la sustitución del cerramiento del acceso al Puerto en este lugar, ya que el resto de vallado del entorno ha sido renovado con cierres de mayor altura y seguridad, siendo ahora el del control de Maliaño un punto «sensible» del perímetro portuario.

Además, se aprovechará para mejorar la urbanización de la glorieta de acceso, así como los entronques con las calles Marqués de la Ensenada y Sotileza, dando continuidad a los trabajos ya realizados en la calle Antonio López.

La remodelación del control de acceso tendrá varias referencias a la historia del Puerto. Así, su nueva cabina recordará a la estación marítima y al edificio de Tabacalera, y se utilizará ladrillo rojo que recuerda otros edificios históricos portuarios como la Caseta de Bombas.

La obra de mejora de los accesos al Puerto de Santander y la renovación urbana del entorno forma parte de las propuestas incluidas en el Foro permanente Puerto-Ciudad, constituido por ambas administraciones para garantizar la continuidad y el impulso a los proyectos comunes.