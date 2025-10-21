Arrancan los preparativos de la Navidad en el Paseo Pereda

Dos operarios colocan un cordón luminoso en un árbol del Paseo Pereda, de cara a las fiestas de Navidad.

Ángela Casado Santander Martes, 21 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Aún faltan diez días para que llegue noviembre, pero el Ayuntamiento de Santander ya tiene la mirada fija en la Navidad. Los árboles del Paseo ... Pereda son los primeros en vestirse de gala para esperar la llegada de una de las épocas más esperadas del año, sobre todo entre los pequeños de la casa. Así, dos operarios recorrían ayer con su furgoneta esta céntrica calle mientras colocaban cientos de pequeñas luces en torno a los troncos de los árboles. Como apuntan fuentes municipales, se están llevando a cabo las labores de preinstalación de iluminación navideña a cargo de la empresa Elecnor.

El adorno principal del Paseo Pereda es la iluminación de sus árboles, con estas pequeñas bombillas que rodean troncos y ramas. A falta de prácticamente dos meses para que arranquen las fiestas, los operarios han comenzado con esta acción que se prolongará durante los próximos días. Según recogen los pliegos para el contrato de suministro e instalación de alumbrado navideño en Santander, la decoración de cada árbol iluminado será a base de un cordón luminoso, enrollado en sí mismo, realizado en led blanco o dorado. Cada árbol tendrá mínimo 800 leds y se procurará dejar una distancia al suelo para evitar vandalismo. Los pliegos también contemplan que se coloquen arcos luminosos en diferentes calles de la ciudad, elementos 3D -como coronas de Reyes o regalos- en plazas como la de Atarazanas o Puertochico, un diseño integral para la Plaza del Ayuntamiento o diseños tipo paraguas en varias rotondas y guirnaldas en calles como San Francisco.

