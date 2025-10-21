El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos operarios colocan un cordón luminoso en un árbol del Paseo Pereda, de cara a las fiestas de Navidad. Daniel Pedriza

Arrancan los preparativos de la Navidad en el Paseo Pereda

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 02:00

Aún faltan diez días para que llegue noviembre, pero el Ayuntamiento de Santander ya tiene la mirada fija en la Navidad. Los árboles del Paseo ... Pereda son los primeros en vestirse de gala para esperar la llegada de una de las épocas más esperadas del año, sobre todo entre los pequeños de la casa. Así, dos operarios recorrían ayer con su furgoneta esta céntrica calle mientras colocaban cientos de pequeñas luces en torno a los troncos de los árboles. Como apuntan fuentes municipales, se están llevando a cabo las labores de preinstalación de iluminación navideña a cargo de la empresa Elecnor.

