La Audiencia rechaza el «autoaval» de Novo Banco, un paso «crucial» en el caso

La entidad financiera había presentado uno de su filial de banca electrónica, pero ahora tendrá que buscar el de un tercero

Álvaro Machín
Daniel Martínez

Álvaro Machín y Daniel Martínez

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Puede ser un paso «crucial», aseguran fuentes de un caso que lleva casi seis años pendiente de respuestas concretas. El de la presunta ... estafa millonaria en la oficina que Novo Banco tuvo en su día en Santander. Unos hechos que se conocieron cuando Jacobo Vidal, exempleado de la entidad y uno de los investigados, puso en conocimiento de la Justicia unas presuntas irregularidades. Febrero de 2020. Desde entonces, declaraciones, documentación, auditorías, investigaciones y recursos y más recursos. Muchas vueltas que se están convirtiendo en un calvario para el casi centenar de afectados que se quedaron sin el dinero que, según relatan, les decían que tenían. Ahora, la Audiencia Provincial de Cantabria ha emitido un auto sobre uno de los asuntos centrales: la fianza que se fijó para -por simplificar- que, llegado el caso, hubiera dinero para hacer frente a posibles indemnizaciones. Algo más de 19 millones de euros. Lo primero que hizo Novo Banco en su momento fue autoavalarse, pero ese movimiento fue rechazado. Lo siguiente -y todo esto en un largo proceso- fue presentar como avalista a su filial de banca electrónica, algo que dio lugar a recursos de las defensas de las víctimas. Entendían que era igualmente un «autoaval». Pues bien, la Audiencia les ha dado ahora la razón. No vale y hay que buscar un tercero. Y eso, explican fuentes del caso, puede «allanar el camino» de esta macrocausa.

