La avenida Doctor Diego Madrazo encara la recta final de su transformación verde

La avenida Doctor Diego Madrazo está a punto de dejar atrás su aspecto «gris y duro». Las obras de renaturalización que se ejecutan en este ... vial de Cueto avanzan a buen ritmo y alcanzan ya el 80% de su desarrollo. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado esta mañana los trabajos acompañada de las entidades colaboradoras del proyecto Santander Capital Natural, financiado con fondos europeos. Un grupo de vecinos pertenecientes a la asociación de Cueto han estado presentes con pancartas para mostrar su malestar por el proyecto del aparcamiento de Mataleñas.

«Estamos en la recta final. Esperamos que las obras concluyan entre diciembre y enero, y ya puede apreciarse cómo quedará esta nueva avenida: más verde, más amable y más saludable», ha señalado Igual, quien ha destacado la implicación de los vecinos y de asociaciones como Amica, la Universidad de Cantabria o la Fundación Investigación y Clima.

El proyecto, dotado con 3,3 millones de euros, ha transformado una antigua mediana pavimentada de unos 6.000 metros cuadrados en un corredor verde con 4.500 metros de zonas ajardinadas y 1.500 de pavimento permeable. El nuevo espacio incluye una pradera de 3.500 metros con áreas diferenciadas de siega y biodiversidad, varios caminos y plazoletas, y un total de 129 árboles —algunos nuevos y otros trasplantados— junto a zonas de estanques y jardines de lluvia que permitirán recoger el agua de forma natural.

Además, se han instalado 62 puntos de luz y se ha ampliado el vial en 40 centímetros a cada lado para mejorar la seguridad peatonal. «Queremos que estas zonas consolidadas de la ciudad, que antes eran espacios duros, se conviertan en lugares para disfrutar y en un ejemplo de cómo la ciudad puede convivir mejor con el entorno», ha subrayado la alcaldesa.

Ampliar Gema Igual junto a los vecinos de Cueto, esta mañana, durante la visita a las obras de la avenida Doctor Diego Madrazo Roberto Ruiz

Entre los vecinos de Cueto, con pancartas en contra del proyecto del aparcamiento de Mataleñas, las opiniones han diferido en los materiales con los que se han elaborado los caminos peatonales de la alameda. Los han definido como «una arena de arija que con las lluvias podrían llegar a crear charcos». Igual por su parte ha tranquilizado estas cuestiones explicando que «con el tiempo se verá el deterioro y se plantearán las medidas de mantenimiento necesarias».

La actuación forma parte del programa Santander Capital Natural, que persigue reintroducir la naturaleza en el espacio urbano y fomentar una relación más sostenible con el entorno. En la misma línea, el Ayuntamiento tiene previsto iniciar próximamente la obra de la subida al Faro, el aparcamiento de Mataleñas y la recuperación del lavadero de Fumoril, también en Cueto. «Zonas como esta, más alejadas del centro, merecen una atención especial para que el desarrollo urbano avance en equilibrio con el medio ambiente», ha concluido Igual.