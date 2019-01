El Ayuntamiento dice que prima la seguridad a las sanciones por el botellón de Año Nuevo Varios jóvenes continuaban en la plaza después del amanecer, rodeados de todos los residuos generados durante la noche. / Antonio 'Sane' Los vecinos de Pombo y Cañadío y el párroco de Santa Lucía, en Santander, critican la permisividad del Consistorio y la falta de multas en la fiesta tras la Nochevieja ÁNGELA CASADO Santander Jueves, 3 enero 2019, 07:35

Las plazas de Pombo y Cañadío, en Santander, amanecieron el lunes repletas de plásticos, bolsas, botellas y desperdicios. Como una tradición navideña más. En otras localidades de la región también se dan celebraciones similares, aunque mucho más minoritarias que las de la capital. En Torrelavega, por ejemplo, los alrededores de la Plaza Roja también amanecen con señales y restos de celebraciones parecidas, pero, sin duda, anecdóticos comparados con la magnitud de Santander. El espacio comprendido por Cañadío, Santa Lucía y Pombo amaneció en Año Nuevo sembrado de bolsas y restos de envases dibujando una inmunda estampa. Toneladas de basuras.

Los vecinos de esa zona no alcanzan a recordar cuándo comenzó, pero no les ha quedado más opción que aceptar -la mayoría, a regañadientes- que en Nochevieja hay que hacer la vista gorda y asumir de antemano que multitud de jóvenes se agolparán en el centro de la ciudad para brindar por el año que termina. Parece que no hay consecuencias para aquellos que, cargados con bolsas, vasos y botellas, pasan la noche bebiendo a la intemperie.

La permisividad y la falta de sanciones reinantes durante esta festividad ha provocado que los multitudinarios botellones se contagien a otras fechas. La 'champanada' -celebrada el 21 de diciembre- y la Nochebuena también convocaron a miles de jóvenes en el centro de Santander con sus correspondientes litros de alcohol. Pero no sólo se concentran en las Navidades, sino que en verano, especialmente durante las fiestas de Santiago, se repite con frecuencia este etílico escenario. Mientras el Ayuntamiento se decanta por tomar una posición de prevención y seguridad ante los botellones sin llegar a las denuncias, el presidente de la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche, Ricardo Alea, está dispuesto a tomar cartas en el asunto. «Lo que más nos molesta es que esta práctica ya esté, por así decirlo, institucionalizada», dice el representante vecinal, al tiempo que considera que los botellones son una actividad que no queda impune en ningún otro país europeo. Alea considera que la actitud del Ayuntamiento es «hipócrita» porque, aunque beber en la calle está prohibido, hace excepciones cuando se trata de celebraciones. «Hoy se hace la vista gorda por una cosa, mañana por otra y cada día son más. Total, que al final no sirve de nada que haya una normativa que lo limite», se lamenta Alea.

Las calles amanecen «llenas de porquería» y los vecinos se preguntan si «en su casa harán lo mismo». Esta creciente costumbre les hace cuestionarse si, de seguir por este camino, la ciudad se convertirá próximamente en un destino del 'turismo de borrachera'. «Si el Ayuntamiento no pone límites, si todo está permitido y si todo vale, a eso nos dirigiremos», declara Alea.

Los alrededores de la iglesia de Santa Lucía se convierten en cada fiesta en uno de los espacios predilectos por la juventud para celebrar el botellón. «El caso de Nochevieja es el más extremo, pero esta práctica se repite a menudo y ya estamos muy molestos», comenta el párroco José Olano. «No hay control, se va superando cada año que pasa». El religioso afirma que esta práctica no es nueva y que «nos podemos remontar a los tiempos de Gonzalo Piñeiro» (que fue alcalde de Santander desde 1995 hasta 2007). Desde entonces y hasta ahora, cada año que pasa se concentra más gente en las festividades. Olano sospechaba que se produciría este incremento desde hace un par de décadas. «Cuando me informaron de que construirían escaleras en la plaza, supe que se desencadenaría esto». Sin duda, el paso de los años ha demostrado que cambiar la pared que separaba el desnivel de la plaza por escalones ha sido la excusa perfecta para que la gente, copa en mano, los emplee como gradas.

El pórtico de la iglesia es otro punto elegido para hacer botellón. Esta ubicación es especialmente atractiva cuando las condiciones meteorológicas no acompañan. «Tenemos cámara y sabemos que las tres de la madrugada es el momento más álgido de la noche. A esa hora, no cabe ni un alfiler», afirma Olano. Según la noche avanza y las temperaturas comienzan a descender, este espacio se convierte en el lugar más resguardado en el que poder continuar con la fiesta. «Esta práctica se está convirtiendo en endémica».

A lo largo de la jornada del 24 de diciembre, desde el mediodía hasta la noche, y el 31 en un horario similar, la estampa se repetía sin variaciones. «Familias completas, desde los más mayores hasta los niños», narra Olano. «Si desde tan jóvenes están viendo cómo los demás consumen grandes cantidades de alcohol, es normal que se adelante la edad en la que comienzan a beber», lamenta el religioso. «Al final, las palabras no calan en los niños si el ejemplo que ven es otro». El hecho de que la juventud cada vez comience antes a consumir este tipo de bebidas es otro de los temas en los que hace hincapié Alea. Desde su ventana, describe, ve a jóvenes que en muchas ocasiones no llegan a la mayoría de edad. «Es decepcionante. Todos hemos sido jóvenes, pero no llegábamos a ese punto de colapso etílico».

Aunque el escenario más elegido por la juventud para beber a la intemperie es Cañadío, la plaza de Pombo está adquiriendo protagonismo con el paso de los años. Durante estas fiestas el número de personas concentradas en ambas localizaciones estaba bastante igualado. Y el aparcamiento de Pombo, gestionado por la empresa Empark, se ha convertido en el cuarto de baño de muchos. «Prefiero no hablar sobre el tema, pero viendo cómo dejaron la plaza, no cuesta imaginar cómo estaba esto a la mañana siguiente», confirma un empleado que prefiere no revelar su nombre.

Desde el Ayuntamiento

Durante las noches previas a Nochevieja -la del 28, la del 29 y la del 30- se registraron 10, 49 y 7 denuncias respectivamente por consumo de alcohol en la vía pública. La noche de la 'champanada' se interpusieron 51 multas por orinar en la calle. Durante Nochevieja, sin embargo, no hubo ninguna intervención por consumo de alcohol y se registraron cinco por ensuciar la calle -miccionar-. Desde el Ayuntamiento, afirman que la gran afluencia de personas en el entorno de Cañadío y Pombo durante la última noche del año es tan superior a la del resto que la Policía Local adopta una actitud de prevención y de seguridad sin intervenir en el multitudinario botellón. «La llegada de personas a estas localizaciones se produce más tarde de lo habitual, después de las doce de la noche, y de golpe, lo que hace más complicado que se intervenga en comparación a otras ocasiones en las que llegan antes y de manera más paulatina», explican fuentes municipales.

En cuanto a la posterior limpieza de las calles, el día de Año Nuevo se refuerzan los servicios de limpieza con 23 trabajadores más de lo habitual en domingos y festivos. En total, son 75 las personas encargadas de devolver a las plazas su aspecto habitual. Este despliegue no es característico únicamente del uno de enero, sino que se repite el día de Navidad y se asemeja a los festivos de la Semana Grande, los días 25 y 28 de julio. Además, se retrasa el horario del servicio de limpieza. El turno habitual abarca desde las 06.00 horas a las 12.00, pero durante esta jornada se retrasa su inicio hasta las 08.00 (y se termina a las 14.00) porque antes de ese momento todavía hay bastante gente en las calles y «no se puede empezar a limpiar».