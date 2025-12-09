El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Ayuntamiento invertirá 1,2 millones en la modernización de las instalaciones deportivas

El IMD aprobó un presupuesto para el próximo año de 13,4 millones, un 2% más que en 2025

Francisco Fernández-Cueto

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santander destinará alrededor de 1,2 millones de euros a la modernización de instalaciones deportivas y adquisición de ... nueva maquinaria, lo que permitirá mejorar la calidad de los servicios y responder a la creciente demanda ciudadana. Así lo indicó la concejala del área, Beatriz Pellón, quien recordó que el Consejo Rector del IMD aprobó un presupuesto para el próximo año de 13,4 millones de euros, un 2% más que en 2025.

