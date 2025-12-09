El Ayuntamiento invertirá 1,2 millones en la modernización de las instalaciones deportivas

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Santander destinará alrededor de 1,2 millones de euros a la modernización de instalaciones deportivas y adquisición de ... nueva maquinaria, lo que permitirá mejorar la calidad de los servicios y responder a la creciente demanda ciudadana. Así lo indicó la concejala del área, Beatriz Pellón, quien recordó que el Consejo Rector del IMD aprobó un presupuesto para el próximo año de 13,4 millones de euros, un 2% más que en 2025.

«Son cuentas equilibradas entre ingresos y gastos y se conciben como una herramienta esencial para garantizar el correcto desarrollo de las políticas deportivas, asegurar el mantenimiento y mejora de las instalaciones, dar continuidad a los programas de fomento del deporte base, la promoción de hábitos saludables y el apoyo a la alta competición», destacó Pellón, que señaló además que el presupuesto contempla transferencias corrientes superiores al millón de euros destinadas a subvenciones, competiciones y programas de fomento del deporte. «Este presupuesto asegura la continuidad de los programas deportivos municipales y refuerza la apuesta del Ayuntamiento por el deporte como motor de cohesión social», incidió.

Además, entre las inversiones a realizar el próximo año, se refirió a las nuevas cubiertas de tenis, con una inversión de cerca de 700.000 euros, al cierre perimetral de las piscinas exteriores del Complejo Ruth Beitia de La Albericia y a la construcción de almacenes para los cuatro equipos de hockey hierba de Santander, que juegan en División de Honor.

También se llevará a cabo la renovación del campo de fútbol Vicente Miera, que incluirá la sustitución del césped por uno de nueva generación, mejoras en el sistema de riego y drenaje, renovación de la iluminación y actuaciones en los vestuarios. En este sentido, Pellón informó de que se renovará el césped artificial, se ampliarán las dimensiones del terreno de juego para cumplir con la normativa vigente en cuánto a las propias dimensiones como de los pasillos laterales y frontales de seguridad; se saneará el cierre metálico del terreno de juego actual y el desplazamiento en el fondo sur; y se renovará el equipamiento deportivo, entre ellos, las porterías, banquillos y vídeo marcador. Cuenta con un presupuesto de 693.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Finalmente, a lo largo del año se llevarán a cabo diferentes eventos deportivos en la ciudad, como la Copa de España de judo, el Campeonato de España de gimnasia rítmica, la Semana Internacional de vela, el triatlón Ciudad de Santander o el Robin Chess y pequeños gigantes.