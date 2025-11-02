El Ayuntamiento organiza una gala para rendir homenaje a los comerciantes de Santander

El Ayuntamiento de Santander celebrará el próximo miércoles, 5 de noviembre, la I Gala del Comercio de Santander, una iniciativa cuyo objetivo es valorar ... y rendir homenaje a los comerciantes de la ciudad. Así lo anunció ayer el concejal de Comercio, Álvaro Lavín, quien explicó que el acto, organizado en colaboración de Coercán, la Cámara de Comercio, y la Fundación Caja Cantabria, se celebrará a partir de las 20.30 horas en el Teatro Casyc, con entrada libre hasta completar aforo.

A lo largo de la gala se entregarán los Premios al Comercio de Santander, en los que ha colaborado la Federación de Comercio de Cantabria-Coercán, que constan de cuatro categorías. Así, se otorgará un Premio al Nuevo Comercio, en reconocimiento a los nuevos emprendedores del sector; un Premio a la Innovación y Digitalización, para valorar la innovación, la apuesta por las nuevas tecnologías y la adaptación al cambio de los establecimientos; un Premio del Cliente, que recaerá en el negocio que más apoyo popular recibe a través de las votaciones en las redes sociales de la entidad organizadora; y una mención especial a través del Premio al Comercio con Historia, que se dirige de forma específica a las personas que han dedicado su vida al comercio. Además, la gala contará con otros contenidos, entre los que se incluye la actuación del grupo de música tradicional Fetén, Fetén.