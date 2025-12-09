El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El sótano del Ayuntamiento en 2023, cuando ya llevaba un par de años apuntalado. Roberto Ruiz

El Ayuntamiento de Santander aprueba las obras de refuerzo de su sótano, apuntalado desde 2021

Este nuevo trámite para poner remedio a la precaria situación se ha aprobado este martes en la Junta de Gobierno Local

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:23

Comenta

Dice el dicho que los asuntos de Palacio van despacio y, en el caso del Ayuntamiento de Santander, se cumple. Fue en 2021 cuando trascendió ... que parte de sus sótanos estaban apuntalados por el mal estado del forjado -había techos y paredes con agujeros y abombados, humedades...- y en aquel entonces ya se encargó un estudio estructural para conocer el estado real del forjado. Dos años después, el Consistorio encargó otro para determinar el alcance de las intervenciones necesarias para remediar la situación. Y este martes, con otros dos años a las espaldas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para contratar las obras de refuerzo de las zonas con patologías del forjado del techo del semisótano del Ayuntamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  3. 3

    La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud en Cantabria
  4. 4

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  5. 5

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  6. 6

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  7. 7

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  8. 8

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña
  9. 9

    «Tengo dos amores: mi marido y Valdecilla»
  10. 10

    Seis vuelos desviados y cientos de pasajeros afectados por las turbulencias en el Seve Ballesteros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Ayuntamiento de Santander aprueba las obras de refuerzo de su sótano, apuntalado desde 2021

El Ayuntamiento de Santander aprueba las obras de refuerzo de su sótano, apuntalado desde 2021