El Ayuntamiento de Santander aprueba las obras de refuerzo de su sótano, apuntalado desde 2021

Dice el dicho que los asuntos de Palacio van despacio y, en el caso del Ayuntamiento de Santander, se cumple. Fue en 2021 cuando trascendió ... que parte de sus sótanos estaban apuntalados por el mal estado del forjado -había techos y paredes con agujeros y abombados, humedades...- y en aquel entonces ya se encargó un estudio estructural para conocer el estado real del forjado. Dos años después, el Consistorio encargó otro para determinar el alcance de las intervenciones necesarias para remediar la situación. Y este martes, con otros dos años a las espaldas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para contratar las obras de refuerzo de las zonas con patologías del forjado del techo del semisótano del Ayuntamiento.

Como pudo constatar El Diario Montañés a finales de 2021, los boquetes eran una constante en los techos del sótano del Ayuntamiento y el suelo estaba encharcado en gran parte de la planta. Como destacó un informe técnico que un arquitecto municipal del departamento de Fomento presentó en abril de ese mismo año, ya urgía actuar cuanto antes, prohibir el paso y vaciar la planta, aunque dichas actuaciones no se llevaron a cabo hasta varios meses después.

En una nueva visita realizada en agosto de 2023, cuando se encargó el segundo informe, el espacio ya estaba vacío. En las estanterías repartidas por las diversas estancias ya no había nada y se había reubicado a los trabajadores que aún desarrollaban su trabajo en esta zona baja del Ayuntamiento. Aún así, las intervenciones siguen haciéndose de rogar.

Intervenciones previstas

El objetivo de estos sucesivos informes y proyectos es acondicionar los sótanos, recuperar el espacio y así poder darle de nuevo un uso, aún por definir. Sí ha mejorado ya la presencia de humedades porque, a raíz de unas actuaciones que se hicieron en la red de saneamiento de los viales del entorno, se mejoró también el de este espacio. Ahora, queda pendiente licitar y adjudicar las obras para que la rehabilitación de este sótano pueda, por fin, ser una realidad.