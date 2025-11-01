El Ayuntamiento de Santander desestima las alegaciones contra el McDonald's

Tras varios meses de polémica por la apertura de un McDonald's en el Mercado de Puertochico, el Ayuntamiento de Santander desestima todas las ... alegaciones presentadas en contra de la instalación de esta cadena de hamburguesas en un espacio «tradicional». Así lo aprobará la Junta de Gobierno Local el lunes, además de emitir un informe favorable sobre la solicitud de licencia de actividad de este establecimiento, para su posterior remisión a la Comisión para la Comprobación Ambiental.

Un anuncio que materializa la apertura del gigante de las hamburguesas en el centro de Santander, que llevaba años buscando el espacio oportuno para hacerlo. Y una noticia que se conoce la misma semana en la que este asunto ha vuelto a estar en el centro de la polémica por la pancarta que colocó la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico, formada por vecinos del entorno, que se opone a la apertura de este espacio. De hecho, iniciaron una recogida de firmas, por internet y física. Hace un par de semana, colgaron una lona en lo alto del número siete de la calle Andrés del Río, en la que se podía leer: «Gema, de mercado de barrio a pre-after, no da Igual». Por ese mensaje, los vecinos recibieron un informe preceptivo del Ayuntamiento que decía que debían retirar la pancarta porque no se ajustaba a la normativa. Una actuación de la que se quiso alejar la regidora, Gema Igual. «La alcaldesa ni quita ni pone pancartas. Hay unas normas municipales y si los técnicos estiman que no se cumplen esas normas, se sanciona», explicó hace dos días.

El concejal de Comercio, Álvaro Lavín, dice que habrá otros espacios de restauración en el Mercado de Puertochico

Pero la oposición no es solo vecinal. Tampoco entienden esta nueva apertura los diferentes grupos de la oposición, que, al igual que los residentes, presentaron alegaciones. Precisamente sobre este asunto se habló el jueves en el Pleno. El concejal de Comercio, Álvaro Lavín, detalló que habrá otros espacios de restauración en el remodelado Mercado de Puertochico y un espacio para la cultura, además del McDonald's. Así respondió el edil a las preguntas del PRC. Según Lavín, la empresa concesionaria, Baika, va a construir nuevos espacios de restauración en el mercado a través de un tercero. Y añadió que es «totalmente falso» que el restaurante de la franquicia vaya a ocupar toda la planta de abajo del mercado. También defendió que el concesionario tiene «plena libertad» para elegir los negocios que la ocupan, «siempre que cumplan la legalidad». Sobre la gestión de la administración aclaró que es «muy garantista» y recordó que se abrió un periodo de alegaciones en el que participaron los grupos políticos. Sin embargo, han sido desestimadas. «En los años difíciles muchos no se acordaron de este Mercado y el concesionario tuvo que buscar esa oportunidad de negocio», comentó Lavín, que también criticó que ahora que está realizada gran parte de la inversión y la reforma terminada, «florecen las opiniones de que sean otros los inversores».

Hay que recordar que hace justo un año que concluyeron esos trabajos de remodelación del Mercado de Puertochico, tras años de decadencia y escasez de ventas. La idea que se proyectó en un primer momento era hacer un modelo híbrido en el Mercado, con bares y puestos tradicionales, al estilo del Mercado de San Miguel, en Madrid. Al ver que esta idea no se materializaba, las críticas se sucedieron entre vecinos y grupos políticos. A lo que la regidora contestó. «Entiendo que los vecinos prefieren otra cosa, pero esta franquicia se instalará allí si cumple con los requerimientos legales, porque no se le puede prohibir».

Una decisión, la de desestimar las alegaciones, que no entienden desde el PSOE. Su portavoz, Daniel Fernández, cree que es un «error». «Esto no va solo de una licencia. Va de qué modelo de ciudad queremos. El PP ha decidido entregar otro mercado tradicional a una gran franquicia, en lugar de apostar por el comercio local, el producto de cercanía y la vida de barrio». Y añadió: «Nosotros vamos a seguir peleando para frenar este modelo. Vamos a defender nuestros mercados, nuestra ciudad y a quienes quieren vivir en ella sin que se imponga la lógica del beneficio de unos pocos frente al bienestar de la mayoría».