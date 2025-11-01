El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cartel colocado por los vecinos en contra del McDonald's, frente al Mercado de Puertochico. Daniel Pedriza

El Ayuntamiento de Santander desestima las alegaciones contra el McDonald's

La Junta de Gobierno Local aprobará el lunes el informe favorable sobre la solicitud de licencia de actividad de la franquicia, que abrirá en el Mercado de Puertochico

Candela Gordovil

Santander

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:41

Comenta

Tras varios meses de polémica por la apertura de un McDonald's en el Mercado de Puertochico, el Ayuntamiento de Santander desestima todas las ... alegaciones presentadas en contra de la instalación de esta cadena de hamburguesas en un espacio «tradicional». Así lo aprobará la Junta de Gobierno Local el lunes, además de emitir un informe favorable sobre la solicitud de licencia de actividad de este establecimiento, para su posterior remisión a la Comisión para la Comprobación Ambiental.

