El Ayuntamiento de Santander dice que la pancarta contra el McDonald's no se ajusta a la normativa

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico denunció este lunes que el Ayuntamiento de Santander le ha remitido un informe preceptivo para que retire la ... pancarta colocada la semana pasada en lo alto del número siete de la calle Andrés del Río como protesta por la apertura de un McDonald's en el Mercado. El Servicio de Disciplina Urbanística ha elaborado un informe que detalla que la lona «no dispone» de autorización administrativa y no se ajusta a la Ordenanza sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias. «Una vez constatado que la lona es incompatible con el planeamiento vigente, se deberá requerir a la parte interesada para que proceda inmediatamente a la retirada del elemento publicitario colocado en fachada», matiza el Consistorio.

Este documento, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, llega después de que esta comisión denunciara que el «Ayuntamiento había enviado el día 22 a la Policía Local para que retirara la pancarta», en la que se puede leer: «Gema, de mercado de barrio a pre-after, no da Igual».

El Ayuntamiento se basa en el Artículo 41 de la Ordenanza, que dice que no se autoriza la colocación de banderas, banderolas, pancartas y lonas con objetivos publicitarias «en las fachadas de los edificios sin voladizo sobre la vía pública». Por su parte, los vecinos no van a retirar la pancarta ya que consideran que «no puede ser objeto de sanción en base a esta ordenanza ya que en absoluto es un objeto con fin publicitario ni similar». Y añaden: «La ordenanza define publicidad como acción encaminada a difundir información sobre actividades, productos o servicios, no es el caso. Además no sobresale ni tapa elementos arquitectónicos por lo que no constituye una instalación y no requiere de licencia».

A su juicio, esta acción del equipo de gobierno del PP es un «acto desproporcionado de coartar nuestra libertad de expresión y un gesto que habla francamente mal de su capacidad de escucha a la ciudadanía». Desde el Ayuntamiento también se refieren al Artículo 6.1, que dice que «no se autorizarán aquellas actividades publicitarias que, por su objetivo, forma o contenido, sean contrarias a las Leyes». Se puede leer: «Y queda prohibido el lanzamiento de propaganda gráfica en la vía pública, y el ejercicio de la actividad publicitaria que utilice a la persona humana con la única finalidad de ser soporte material del mensaje o instrumento de captación de la atención». Un extremo con el que tampoco coinciden los vecinos. Desde la Comisión adelantaron que «recurrirán esta decisión a las estancias que corresponda siendo conocedores de que nos amparan derechos constitucionales y jurisprudencia», concluyen.