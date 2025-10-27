El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pancarta colocada en el número siete de la calle Andrés del Río, en Puertochico. C. G.

El Ayuntamiento de Santander dice que la pancarta contra el McDonald's no se ajusta a la normativa

Disciplina Urbanística emite un informe preceptivo que detalla que la lona no cumple con la Ordenanza sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 18:30

Comenta

La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico denunció este lunes que el Ayuntamiento de Santander le ha remitido un informe preceptivo para que retire la ... pancarta colocada la semana pasada en lo alto del número siete de la calle Andrés del Río como protesta por la apertura de un McDonald's en el Mercado. El Servicio de Disciplina Urbanística ha elaborado un informe que detalla que la lona «no dispone» de autorización administrativa y no se ajusta a la Ordenanza sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias. «Una vez constatado que la lona es incompatible con el planeamiento vigente, se deberá requerir a la parte interesada para que proceda inmediatamente a la retirada del elemento publicitario colocado en fachada», matiza el Consistorio.

