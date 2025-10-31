Los bomberos apagan dos incendios en menos de 24 horas en La Remonta

Aunque es relativamente habitual que se produzcan incendios en el interior del edificio principal de La Remonta (ha habido varios en los últimos meses), los ... de las últimas 24 horas han sido especialmente llamativos. Tanto porque han sido muy seguidos –uno se produjo durante la tarde de ayer y otro en la madrugada de hoy– como por su virulencia. De hecho, sigue saliendo humo del inmueble porque las brasas no se hanapagado del todo por el riesgo de derrumbe que supone acceder a su interior, un edificio que ya de por sí estaba en muy mal estado. Manuel Núñez, vecino de Santander y miembro de Cantabristas, se acercó a la zona y apunta que «caían escombros y aún había llamas; los bomberos no podían entrar por ese riesgo de derrumbe y por eso no se habían apagado del todo».

Como detalla el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, los bomberos acudieron a sofocar las llamas en las dos ocasiones y, según concreta, el primer incendio se registró a las 16.43 horas del jueves, momento en el que el centro de emergencias 112 alertó del fuego en uno de los edificios abandonados -el central- de la finca de La Remonta. A su llegada, los efectivos comprobaron que las llamas salían por debajo de las tejas del inmueble. Se desplegó una línea a dos mangueras, una destinada a atacar el fuego por el interior y otra a sofocar la vegetación exterior afectada. Tras sofocar el incendio, se procedió a refrescar la zona exterior para evitar rebrotes.

INCENDIO

Durante la guardia de ayer se producen 2🔥 en las instalaciones abandonadas de La Remonta,ante la ausencia de personas, realizamos acciones de control y extincion desde exterior,a causa del mal estado de la estructura y riesgo de intervinientes. https://t.co/pElc0CapFA pic.twitter.com/KlYAgL547K — Bomberos Ayto. Santander (@BombSantander) October 31, 2025

El segundo aviso se produjo en la madrugada de hoy, a las 03.44 horas, a través de una llamada de la Policía Local que alertaba de un nuevo incendio en el mismo recinto. A la llegada de los bomberos, se comprobó que ardía la estructura del torreón situado en la parte superior del edificio y que se habían producido caídas de viguetas, lo que incrementaba el riesgo de colapso. Dado que las condiciones impedían una intervención interior segura, se decidió actuar desde el exterior. Además, se activaron medios de refuerzo para apoyar las labores de control del fuego. Los bomberos siguieron vigilantes el resto del día de ayer ante la posible reactivación de focos y continuaron realizando comprobaciones en la zona para asegurar la protección del entorno.