El edificio principal de La Remonta, rodeado de humo tras uno de los incendios. Manuel Núñez

Los bomberos apagan dos incendios en menos de 24 horas en La Remonta

El edificio central, que ya estaba muy deteriorado, incrementa su riesgo de derrumbe. Se han producido varios fuegos en los últimos meses

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:09

Aunque es relativamente habitual que se produzcan incendios en el interior del edificio principal de La Remonta (ha habido varios en los últimos meses), los ... de las últimas 24 horas han sido especialmente llamativos. Tanto porque han sido muy seguidos –uno se produjo durante la tarde de ayer y otro en la madrugada de hoy– como por su virulencia. De hecho, sigue saliendo humo del inmueble porque las brasas no se hanapagado del todo por el riesgo de derrumbe que supone acceder a su interior, un edificio que ya de por sí estaba en muy mal estado. Manuel Núñez, vecino de Santander y miembro de Cantabristas, se acercó a la zona y apunta que «caían escombros y aún había llamas; los bomberos no podían entrar por ese riesgo de derrumbe y por eso no se habían apagado del todo».

