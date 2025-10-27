La carrera política del Ayuntamiento de Santander se traslada a las redes sociales

Ana del Castillo Santander Lunes, 27 de octubre 2025, 07:07 Comenta Compartir

En un mundo cada vez más conectado, a la clase política no le ha quedado otra que subirse al carro de las redes sociales y construir un puente, a base de emojis, likes y reels, para llegar, sobre todo, al votante más joven. Los salones de plenos se han trasladado a los muros de Instagram y el miedo a la hemeroteca ha sustituido los anuncios de grandes proyectos difíciles de cumplir por 'stories' que desaparecen a las 24 horas. Es la política de las pequeñas cosas. De las visitas a los barrios de la ciudad, del reparto gratuito de plantas o de la entradilla mirando a cámara en aquel lugar donde haya crispación vecinal.

Aunque unos se comunican mejor que otros y las herramientas que emplean de mayor o menor calidad, todos los políticos de la primera plana de Santander tienen cuentas en la redes sociales de más tirón, como Instagram, Facebook, Tiktok y X (antiguo Twitter). El Diario Montañés ha contactado a un consultor político, experto en comunicación en redes sociales y director de Hauda, Aner Ansorena, que además acaba de recibir en Washington el Oscar de la Comunicación Política, el Napolitan Victory Awards en la categoría del liderazgo joven, para analizar los movimientos digitales de las caras visibles de la capital cántabra: Gema Igual (PP), alcaldesa de Santander (PP); Daniel Fernández, concejal del PSOE; Felipe Piña, concejal del PRC y portavoz del Grupo Municipal Regionalista; Laura Velasco, concejal y presidenta de Vox en Cantabria y Keruin Martínez, concejal de IU.

En general, comparando la estrategia digital de los políticos de Santander con otras ciudades de España, «no está del todo mal, veo que se le da importancia a la comunicación y eso es algo muy bueno», señala Ansorena, que tiene dos nombres que destacan por encima del resto: «Piña y Fernández lo hacen bastante bien», aunque según el experto siempre se puede mejorar «creando contenido propio», «porque abusan de poner intervenciones de plenos, entrevistas...».

Tras analizar los movimientos y publicaciones de este grupo de 'influencers', el experto en redes ha detectado un error que todos y cada uno de ellos comete: «No tienen una marca clara que ayude a identificar su ideología, colores, identidad...», puntualiza.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, es la que acumula el mayor número de seguidores (ateniéndose a los datos del pasado 8 de octubre). Destaca por encima del resto en Facebook, donde tiene 11.457, y aún le queda mucho trabajo por hacer en TikTok, con apenas 849. Presenta una estrategia fuertemente institucional, centrada en subrayar la gestión municipal y los logros conseguidos a base de vídeos que, en algunas ocasiones, están poco preparados, como el publicado hace unos días en la zona del Cabildo con motivo de la regeneración del barrio. Imagen estática, sin más recursos, y con un audio bastante molesto porque se colaba el ruido del tráfico. El mínimo descuido es carnaza para los haters.

@gemaigualsdr 🔹▶️ Con voluntarios del Banco de Alimentos para agradecerles la labor social que realizan en beneficio de todos los santanderinos y más ahora, con el precio de la cesta de la compra disparado 🛒🧾🍏🥬🍲 Tenéis mi apoyo y el del PP❗️Estaremos con las personas más necesitadas ♬ sonido original - Gema Igual

Sobre su presencia ante la cámara, Aner Ansorena considera que la alcaldesa y la representate de Vox, Laura Velasco, «son muy frías», «parece que no son ellas mismas, que tienen miedo a ser naturales. Es algo que deberían trabajar». «La alcaldesa llega a la gente según la temática, hace comunicación demasiado institucional», concluye.

A Felipe Piña le dejas una pizarra en blanco o una guitarra española y en un minuto te hace un vídeo viral. El portavoz del PRC y concejal en el Ayuntamiento de Santander se mueve como pez en el agua en Instagram, donde tiene más de 20.000 seguidores, casi el doble que la alcaldesa y muy por encima del resto de representantes políticos, aunque para Ansorena los likes y el número de followers no son lo más importante. Lo fundamental, dice, es el alcance. Y aquí sí pone como ejemplo al regionalista. «Sin duda es el que más llega a la gente. Vemos que sus redes están trabajadas, pero es más importante ver que las ideas están bien perfiladas y llegan a miles de personas». También destaca su forma de comunicarse, sus gestos y su vocabulario. «Hace un vídeo diciendo 'oye Gema'. Eso es muy interesante, baja a la alcaldesa a ser una persona más. Es clave, normalmente la oposición suele decir: la alcaldesa… colocándola en un lugar de importancia», explica el experto digital.

Piña es muy dado a extraer fragmentos de sus intervenciones en los plenos municipales y publicarlos en sus redes. Uno de ellos -subido recienteme y en el que habla de la 'Santander Smart City Fake'- acumula más de 434.000 reproducciones. Conocedor de este tirón, en una de sus intervenciones hizo referencia a sus post de Instagram: «Veo que le molestan mucho mis vídeos, no solo a usted, están irritando bastante y deduje que cuando me dijeron que estaba haciendo el ridículo era la solución para tener visibilidad. ¿Qué medios tenemos nosotros? Ese, y lo vamos a usar», se defendió.

El engagement de Daniel Fernández

Otro de los aprobados para Ansorena es Daniel Fernández, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Santander. Los formatos dinámicos que emplea, sobre todo a la hora de crear vídeos, hacen que sus mensajes lleguen más lejos. Además, se agradece la calidad del audio -para el que utiliza un micrófono de solapa profesional-, la imagen y la edición de vídeos.

🇵🇸Hoy he tenido la oportunidad de escuchar al Embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed.



Ni una palabra de revancha, ni una sola llamada al odio. Solo la firme defensa de la vida, de la paz y del derecho del pueblo palestino a existir con dignidad. pic.twitter.com/bdnm5xSfF1 — Daniel Fernández (@fergodani) October 7, 2025

El socialista explota en sus redes formatos dinámicos, especialmente en TikTok e Instagram, con contenidos que fusionan la divulgación, la queja vecinal y la oposición política. Su tono es informal y directo y se preocupa del engagement (interacción con sus seguidores), empleando tiempo en contestar a los mensajes.

La concejala y presidenta de Vox en Cantabria, Laura Velasco, es periodista, un punto de partida que debería ser ventajoso de cara a exponerse en las redes sociales, a hacer entradillas explicativas o a redactar un texto para que tenga alcance. Sin embargo, para Ansorena, nada de esto sirve si no sabes llegar al público. «A veces el hecho de ser periodista en vez de ayudar complica el trabajo entre político y consultor, ya que el criterio que pueda tener el político a la hora de definir su propia estrategia suele estar contaminado», explica el experto en redes, para quien la concejala de Vox se comporta «poco natural y de forma «fría».

#vox #santander #zonabajasemisiones ♬ sonido original - Laura Velasco @lauravelascogu La nueva Zona de Bajas Emisiones en Santander dejará fuera a miles de vecinos con coches de etiquetas A y B. Desde 2028 empezarán las restricciones para etiqueta B y, a partir de 2030, no podrán entrar. ¿Va a pagar el Partido Popular un coche nuevo a estas personas que suponen casi un 60% de los coches de la ciudad? #noalazbe

Tras echar un vistazo al panorama político nacional, el consultor pone sobre la mesa varios ejemplos de correctas estrategias en redes. «El ministro Albares hace un contenido interesante en TikTok. Yolanda Díaz, también. Juanma Moreno es algo más clásico, pero trabaja bien las redes», apunta.

Keruin Martínez, el representante de IU en el Ayuntamiento de Santander, orienta su estrategia en los barrios y se dirige a un público muy concreto: los vecinos de esas zonas. Aunque su frecuencia de publicación es más baja que la del resto y su alcance limitado, tiene una relación cercana con sus seguidores.

Martínez, al igual que sus compañeros de profesión, deberían tener en cuenta «que hay votantes que solo te verán si estás en redes». «Hay gente, joven sobre todo, que ni ve la tele, ni lee la prensa… solo visita TikTok. Si la estrategia de un político es olvidar a esa parte de su electorado genial, pero que luego no lloren...», apunta Ansorena.

Fotos personales, ¿sí o no?

La alcaldesa de Santander sorprendió hace unos días publicando una foto con su familia -su marido y su hija- por su aniversario de boda. «22 años de camino juntos y aquí seguimos. Mi familia, mi pilar, mi apoyo», escribió Gema Igual. No es habitual que comparta fragmentos de su vida privada, a diferencia de Felipe Piña, que lo mismo saca una foto en bañador saliendo del agua a lo James Bond que publica imágenes de su hija pequeña. Pero, ¿es bueno mezclar la vida profesional de la privada en redes sociales? «Sin duda, en un momento en el que la clase política cae mal, necesitamos hacer contenido donde conozcamos a la persona que hay detrás del político, lo que se viene llamando humanizar al político. Si no me cae bien… mal plan», señala Aner Ansorena.

Demostrar en redes que los políticos también toman cañas con amigos, que pasean por la playa, que hacen running o que les gustan ir de concierto no es la única recomendación del director de Houda. Sobre el número de publicaciones también tiene algo que decir: «Se deben subir 3 o 4 post semanales en redes como Facebook o Instagram y una publicación al día en TikTok o X. En el caso de IG recomendaría subir una storie diaria».

