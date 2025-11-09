El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sonia Álvarez y Beatriz Díez, que estarán al frente de Casa Maestro, junto a Isabel Fernández y Javier Acero, que se jubilan.

Sonia Álvarez y Beatriz Díez, que estarán al frente de Casa Maestro, junto a Isabel Fernández y Javier Acero, que se jubilan. Daniel Pedriza

Casa Maestro se asegura una segunda vida

Beatriz Díez y Sonia Álvarez estaránal frente de este comercio centenario de Santander, especializado en frutos secos y dulces tradicionales

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:38

Hace justo un año, las páginas de este periódico recogían la petición que lanzaban Javier Acero e Isabel Fernández, al frente de Casa Maestro, un ... comercio centenario especializado en frutos secos y dulces tradicionales en la calle Florida. Buscaban relevo tras toda una vida trabajando detrás del mostrador –un mostrador cuidado al detalle–. Lo pedían pensando en su clientela, que, «bajo ningún concepto», quería que el negocio bajara la persiana. Entonces, ofrecieron un traspaso y se comprometieron a enseñar todos sus conocimientos a las personas que decidieran continuar, para así mantener la esencia de un negocio que «sigue teniendo mercado en la sociedad actual». Dicho y hecho. Se pusieron manos a la obra en esa ardua búsqueda. «Recibimos varias ofertas, porque al ser un negocio conocido y que funciona, vinieron varias personas. Pero sin duda las que más nos interesaron fueron Beatriz y Sonia», cuenta Acero, en referencia a Beatriz Díez y Sonia Álvarez, dos amigas «de toda la vida» que fueron las que «más empeño pusieron».

