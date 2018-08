Casares acusa a la alcaldesa de participar en un complot para impedir mejorar la financiación La concejala de Economía avisa que los objetivos de estabilidad planteados por el PSOE son «la antesala de más impuestos, más deuda y más paro» DM . Santander Lunes, 27 agosto 2018, 07:15

El portavoz municipal del PSOE, Pedro Casares, ha acusado a la alcaldesa, Gema Igual, de participar en el «complot» para tratar de impedir la mejora de la financiación autonómica y local, por votar en contra de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Casares ha criticado que la alcaldesa haya votado en contra de esos objetivos en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), cuando dan margen fiscal al Ayuntamiento para prestar más servicios a los santanderinos.

La concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, ha considerado, sin embargo, que los objetivos de estabilidad presupuestaria que plantea el gobierno socialista de Pedro Sánchez son «la antesala de más impuestos, más deuda y más paro» y que, con su voto en contra, la alcaldesa ha defendido a los vecinos.

Según el portavoz socialista, Igual «ha decidido ser una militante disciplinada del Partido Popular antes que la alcaldesa de Santander, cuando ha votado en contra de garantizar una recuperación económica justa», afirma en un comunicado.

Casares ha defendido que estar a favor de los objetivos de estabilidad -que fueron aprobados- es estar a favor de que haya más recursos económicos para dar respuesta a las necesidades de las comunidades y de los ayuntamientos, mientras que «estar en contra acarreará mayores ajustes y menores servicios para la ciudadanía». Además recuerda al PP que si los ayuntamientos cumplen con el objetivo de déficit cero es, entre otras cuestiones, porque «las comunidades autónomas están desarrollando recursos y políticas para poder dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía».

«Su voto no valió para nada»

«Es inexplicable que el PP no quiera que las comunidades autónomas tengan más margen de inversión pero a la vez quieran que éstas sufraguen servicios como la dependencia, en sus municipios», ha criticado.

Para Casares, la alcaldesa de Santander ha votado «de forma irresponsable» con el conjunto de las administraciones públicas negándoles mayor margen de financiación, y «de forma desleal» con el Gobierno de Cantabria. «Y lo que es más grave, con los santanderinos, a los que con su voto ha dicho que prefiere invertir menos y que la recuperación económica no llegue a la política municipal», apostilla. No obstante, reconoce que los nuevos objetivos fueron aprobados por la CNAL y por tanto, dice, el voto de Gema Igual no valió «para nada más que para destapar su careta».

La concejala de Economía le ha replicado que lo que propone el PSOE es «regresar a la senda del déficit y el despilfarro, poniendo en riesgo el crecimiento y la recuperación conseguida gracias a la gestión responsable, a la contención y al control del gasto ejercido por los gobiernos populares».

Según González Pescador, con su voto en contra en la CNAL lo que ha hecho la alcaldesa de Santander es defender los intereses de los santanderinos. «La alcaldesa ha votado en contra de las políticas de descontrol y despilfarro de los socialistas, que fueron las que llevaron a España a la crisis y a la ruina y las que pueden truncar ahora la recuperación», ha afirmado en un comunicado.

Y ha acusado a Casares de «alinearse con el Gobierno de Sánchez y ocultar a los santanderinos que ese aumento en los objetivos de estabilidad se traducirán en más impuestos para los ciudadanos». «El señor Casares quiere que los santanderinos paguen con una subida de impuestos los pactos del PSOE con Podemos», ha criticado.

La concejal de Economía ha subrayado que las políticas económicas socialistas son «sinónimo de déficit, despilfarro, aumento de impuestos, paro y recortes», mientras que las del PP son «garantía de estabilidad, crecimiento, reducción de impuestos y mejora de los servicios a los ciudadanos».