Dos mujeres se prueban ropa en un comercio local del centro de Santander. Roberto Ruiz

Comienza la campaña de vales de descuento de Santander en más de 400 comercios

El Ayuntamiento adjudica los 46.000 bonos y los agraciados tienen diez días para gastarlos antes de que se sorteen los que sobren

Ángela Casado

Santander

Jueves, 23 de octubre 2025, 07:24

Los bonos de Santander Vale + son una de las dinámicas municipales más esperadas del año en lo que a comercio se refiere, ya que ... permiten ahorrar hasta cien euros por una compra igual o superior a 250 –hasta un 40%–. Desde que arrancó esta iniciativa, hace cuatro años, los vales se agotan en cuestión de minutos y saturan la página web habilitada por el Ayuntamiento, por lo que en las últimas ediciones se adjudican mediante sorteo. Y fue el martes cuando, ante notario, se seleccionó a los agraciados de los 46.000 bonos, que tienen diez días para gastarlos en los 422 comercios adheridos. Cuando termine el plazo, los bonos sobrantes –si los hay– se volverán a sortear.

