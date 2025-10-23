Comienza la campaña de vales de descuento de Santander en más de 400 comercios

Los bonos de Santander Vale + son una de las dinámicas municipales más esperadas del año en lo que a comercio se refiere, ya que ... permiten ahorrar hasta cien euros por una compra igual o superior a 250 –hasta un 40%–. Desde que arrancó esta iniciativa, hace cuatro años, los vales se agotan en cuestión de minutos y saturan la página web habilitada por el Ayuntamiento, por lo que en las últimas ediciones se adjudican mediante sorteo. Y fue el martes cuando, ante notario, se seleccionó a los agraciados de los 46.000 bonos, que tienen diez días para gastarlos en los 422 comercios adheridos. Cuando termine el plazo, los bonos sobrantes –si los hay– se volverán a sortear.

Los interesados en adquirir bonos se apuntaron la semana pasada en la web municipal. Se les asignó un número para el sorteo y el martes se seleccionó a los ganadores, que son los que poseen los vales comprendidos entre los números 7959 y el 12286 y del 1 al 272. El concejal de Comercio, Álvaro Lavín, destacó el «éxito» de esta nueva campaña a la que se han inscrito 12.286 personas y apuntó que se trata de «una ayuda directa a los comerciantes» además de «dinamizar la economía, favorecer el consumo y acercar a los santanderinos a los establecimientos de su ciudad». El secretario general de la Federación del Comercio de Cantabria (Coercan), Gonzalo Cayón, destaca la iniciativa en la misma línea y tiene altas expectativas en la nueva edición, dado el buen funcionamiento de campañas pasadas: «Será sencillo que sea un éxito, es una dinámica ya conocida por comerciantes y consumidores. La campaña se pone en marcha en épocas de menor consumo y ayuda no solo a vender, sino también a que los comercios atraigan nuevos clientes».

Los agraciados recibieron por SMS y correo electrónico un aviso anunciándoles que ya tienen a su disposición los diez vales de diez euros cada uno para consumir en la campaña, y que podrán obtenerlos en su espacio de cliente de la web www.santandervalemas.com. «El Ayuntamiento vuelve a dar un paso al frente y se pone del lado de los comerciantes y de los ciudadanos, porque las cuatro campañas anteriores han dado resultados muy positivos», subrayó Lavín. Según explica, el sorteo se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio ante notario. De forma previa, el Ayuntamiento cotejó que las personas preinscritas para participar en el sorteo estuvieran empadronadas en la ciudad y cumplieran los requisitos de participación. Tal y como recuerda, se trata de la quinta edición de esta campaña que tiene una inversión municipal de medio millón de euros, un total de 46.000 vales y con la que se espera generar un impacto económico de 1,5 millones.

La regla de canje para cada vale será de 10 euros por cada 25, de forma que el ciudadano que canjee el vale en una compra de 25 euros solo tendrá que pagar 15 más su vale, lo que supondrá un descuento de un 40%. Va por tramos: por una compra de 50 euros, puede usar dos vales y ahorrarse 20; por una de 100, cuatro vales y ahorrarse 40; y así hasta usar los diez vales.