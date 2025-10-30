El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La maquinaria, ayer, comienza a trabajar en Menéndez Pelayo. C. G.

Comienza el derribo de la Clínica Cotero, en Menéndez Pelayo

Dara paso a cinco viviendas de lujo

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Ya han comenzado los trabajos para construir cinco viviendas de lujo en el terreno en el que se encontraba la Clínica Cotero en el paseo de Menéndez Pelayo -lleva cerrada desde 2016-. El Grupo Sidecan (Soluciones Integrales de Cantabria) está al frente de la actuación y ayer ya llegó la maquinaria al terreno para comenzar con los trabajos de demolición.

El proyecto, al que renunció el fondo de inversión madrileño que lo adquirió en un primer momento y que vendió a Sidecan por la falta «de agilidad municipal», reconvertirá el edificio de la clínica en cinco viviendas de lujo, que tendrán unas dimensiones de entre 100 y 180 metros cuadrados. Tal y como ya avanzó este periódico hace unos meses, el precio partirá de 790.000 euros.

El Grupo Sidecan ya conoce este céntrico paseo, una zona en auge en Santander con varias promociones de viviendas a punto de terminar o en obras. De hecho, esta constructora y promotora trabaja en la reforma de Villa Conchita, en el número 79. Tienen la idea de poder entregar estas viviendas antes de que termine el año, previsiblemente en diciembre.

