Cora Vielva afirma que el día de Santiago se incumplió el plan de seguridad en Santander Explica que los bomberos no pudieron estar en la Plaza de Toros y en la campa de la Magdalena, al tener que ir a sofocar los incendios de la calle Atalaya y San Sebastián DM . Santander Miércoles, 1 agosto 2018, 20:12

La concejala no adscrita del Ayuntamiento de Santander, Cora Vielva, ha afirmado que en el día de Santiago no se cumplió el plan de seguridad en la ciudad porque los bomberos no pudieron estar en la Plaza de Toros y en la campa de la Magdalena, al tener que ir a sofocar los incendios de la calle Atalaya y San Sebastián y dejar sin servicio esas dos zonas con gran afluencia de público.

En una rueda de prensa, Vielva ha explicado que esta decisión fue una «irresponsabilidad», más si cabe cuando el suelo de la campa se había cubierto con paja «fácilmente incendiable», y ha pedido responsabilidades al Ayuntamiento.

La concejala ha lamentado la falta de coordinación entre la Policía Local y los Bomberos y ha culpado al jefe de este último Cuerpo, José Ignacio Trojaola, a la jefa de Intervención, Elena Ordás, y al coordinador de los servicios de emergencia, Luis Hernández, por «no aparecer en el día más indicado, a pesar de tener la obligación».

«Estas personas cobran entre 70.000 y 100.000 euros anuales y no estaban cuando más se las necesitaba» ha comentado Vielva, que ha añadido que esos sueldos incluyen un complemento de disponibilidad.

Por otro lado, ha dicho que la Feria de Día «ha ido perdiendo la atención de la gente» y es «una copia» de las de otras ciudades. «Está pasando algo que se nos está yendo de las manos», ha apuntado la concejala, que, a su vez, ha reconocido que le ha sorprendido el número «tan reducido» de casetas.

A su juicio, el «modelo del PP» de las fiestas de Semana Grande «está agotado desde hace muchos años», por su «falta de originalidad» y «carencia de novedades».

Vielva ha denunciado además que la campa ha sufrido «un maltrato constante» durante años y ha pedido al Ejecutivo municipal que «rehabilite» el terreno por el bien de Santander.

Sobre el concierto de David Guetta, que no se celebró por incomparecencia del DJ, Vielva ha pedido responsabilidades y ha comentado que debería tenerse en consideración la «falta de respeto» que se tuvo con los asistentes.