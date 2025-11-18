El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La cruz de la iglesia de Santa Lucía, ayer, que amenaza con caerse. Roberto Ruiz

La cruz de la iglesia de Santa Lucía, que amenaza con caerse, será reparada por el Obispado

La semana pasada los bomberos enviaron un informe al Ayuntamiento de Santander para que requiriera su arreglo al propietario

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:15

Comenta

Si ha pasado en los últimos días por la calle Daoiz y Velarde habrá visto que la iglesia de Santa Lucía está cerrada al paso ... con vallas, además del cordón policial. Así se decidió la semana pasada ante el riesgo de derrumbe de la cruz del templo, que se encuentra en mal estado. Esa fue la conclusión de los Bomberos de Santander que la semana pasada acudieron hasta la zona para comprobar el estado del inmueble.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aire del ártico irrumpe en Cantabria con intensas lluvias, mucho frío y previsión de nevadas
  2. 2

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  3. 3

    Herido tras volcar su camión en el viaducto de Ontón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Santander licita las obras para cubrir el parque infantil de Las Llamas por 1,2 millones
  5. 5

    Cuando el covid no se supera
  6. 6

    Valdecilla gana cuatro premios BIC por su excelencia y consolida el mejor palmarés
  7. 7

    Las cenas de Navidad se adelantan a noviembre y cada vez más hosteleros cántabros piden fianza
  8. 8

    Los vecinos de Pombo y Cañadío proponen adelantar el cierre de las terrazas a las 23.00 horas
  9. 9

    Los vestigios franquistas de Cantabria
  10. 10

    La plantilla de la factoría cántabra GMI alcanza ya los 23 trabajadores en Brasil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La cruz de la iglesia de Santa Lucía, que amenaza con caerse, será reparada por el Obispado

La cruz de la iglesia de Santa Lucía, que amenaza con caerse, será reparada por el Obispado