La cruz de la iglesia de Santa Lucía, que amenaza con caerse, será reparada por el Obispado

Si ha pasado en los últimos días por la calle Daoiz y Velarde habrá visto que la iglesia de Santa Lucía está cerrada al paso ... con vallas, además del cordón policial. Así se decidió la semana pasada ante el riesgo de derrumbe de la cruz del templo, que se encuentra en mal estado. Esa fue la conclusión de los Bomberos de Santander que la semana pasada acudieron hasta la zona para comprobar el estado del inmueble.

Ampliar Así se encuentra la cruz de la iglesia de Santa Lucía, en Santander. Roberto Ruiz

Una vez allí, realizaron un informe de malos estados que posteriormente enviaron al servicio municipal de Licencias de Obras para que se requiriera al propietario, que es el Obispado, a su arreglo. Según informan fuentes municipales, dicho informe se titula 'Revisión y reparación del anclaje de la cruz del campanario'. Por eso, y en vista del estado en el que se encuentra la cruz y del viento sur presente en la capital cántabra toda la semana pasada, la propiedad solicitó el vallado perimetral de la iglesia. Y lo hizo «por seguridad antes de su reparación».

Esta situación no ha pasado desapercibida entre los vecinos de la zona, que al ver la inclinación de la cruz, temieron que se pudiera caer «provocando un accidente». «Al menos ahora está vallada y esperemos que se repare lo antes posible», comentó ayer Carmen Gallego, que paseaba por la zona. También despierta una inquietud en el párroco de la iglesia, José Olano. «Se están poniendo todos los medios para solucionar este asunto ya que hay dos formas posibles de arreglarlo. O bien mediante grúas o con andamiaje, que creen que esta última es la mejor opción», apunta. Reconoce que le preocupa que la cruz se pueda llegar a caer y que eso produzca daños a personas o incluso a algún vehículo. «Está cerrado todo pero con el temporal, no se sabe lo que puede pasar. Confiamos en que se va a solucionar pronto», concluye.