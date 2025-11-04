Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»

La Policía Local de Santander ha denunciado este lunes sobre las 18.30 horas a un hombre de 47 años en la calle de La ... Albericia porque su perra -catalogada de raza «potencialmente peligrosa» al ser un pitbull- «se tiraba a morder a la gente».

Según informó este martes el Cuerpo en un comunicado, el animal se encontraba en la vía pública sin bozal y el responsable carecía del seguro obligatorio de responsabilidad civil y no presentó la licencia para la tenencia de perros de este tipo de razas, además de omitir su inscripción en el registro. El hombre también fue denunciado por negarse a identificarse y por faltar el respeto y la consideración a la autoridad.

Por otro lado, el pasado sábado a las 21.45 horas, una mujer de 42 años fue denunciada como responsable de un perro, por molestar o crear situación de peligro para los vecinos. En concreto, según señala el Cuerpo este martes, el can cruzaba la calzada «continuamente con peligro para viandantes y conductores». Los hechos tuvieron lugar en la glorieta de la avenida de la Constitución, confluencia con la calle Antonio de la Dehesa.