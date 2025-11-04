El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un perro de raza pitbull, en una imagen de archivo. DM

Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»

La perra se encontraba en la vía pública sin bozal y el responsable carecía del seguro obligatorio de responsabilidad civil

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 13:19

La Policía Local de Santander ha denunciado este lunes sobre las 18.30 horas a un hombre de 47 años en la calle de La ... Albericia porque su perra -catalogada de raza «potencialmente peligrosa» al ser un pitbull- «se tiraba a morder a la gente».

