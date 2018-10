Detenido en Cueto por circular ebrio, sin carné, con marihuana, sin ITV... Calle Inés Diego del Noval, en Cueto, donde fue interceptado el conductor. / Daniel Pedriza El conductor es un vecino de Santander de 51 años, que fue interceptado al cometer una infracción de tráfico MARIÑA ÁLVAREZ Santander Miércoles, 31 octubre 2018, 13:29

El parte diario de actuaciones de la Policía Local de Santander cuenta hoy con un apartado especial dedicado a una sola persona: B.E., un vecino de Santander de 51 años, que ayer acabó detenido en la calle principal de Cueto por una larga lista de motivos.

Fue interceptado a las diez de la noche circulando por la calle Inés Diego del Noval. Cometió una infracción de tráfico y, entonces, miembros de la Policía le sometieron a una pruena de alcoholemia. Superó en más del doble la tasa permitida de alcohol y acabó detenido, con sus correspondientes diligencias judiciales por un supuesto delito contra la seguridad vial. Pero hubo más, ya que después, se comprobó que este hombre no había realizado el curso de sensibilización y reeducación vial para recuperar el permiso de conducir, tras una suspensión dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander. Por este motivo, fue denunciado administrativamente. Luego vino el resto: el vehículo que conducía no tenía seguro y la ITV estaba caducada. Dos denuncias más. A la vez, B. E. fue registrado y se le incautó una cantidad de marihuana no especificada, así que también se le ha tramitado otra denuncia administrativa por tenencia de drogas.

Finalmente, el coche fue retirado por una grúa al depósito municipal de Ojáiz.