Imagen del cuchillo que utilizó el detenido. P. L. S.

Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»

El implicado, que compartía piso con ellos, echó abajo la puerta de su habitación y les recriminó que le hubiesen robado la cartera

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:11

Comenta

La Policía Local de Santander ha detenido este sábado, a las 04.00 horas de la madrugada, a un varón de 34 años de edad, ... por un supuesto delito de allanamiento de morada y por otro supuesto delito de amenazas con arma blanca, ocurrido en la calle Zaragoza de la capital cántabra.

