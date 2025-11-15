Detenido en Santander por amenazar de muerte a una pareja con un cuchillo de cocina de «grandes dimensiones»

La Policía Local de Santander ha detenido este sábado, a las 04.00 horas de la madrugada, a un varón de 34 años de edad, ... por un supuesto delito de allanamiento de morada y por otro supuesto delito de amenazas con arma blanca, ocurrido en la calle Zaragoza de la capital cántabra.

Según ha informado el cuerpo policial en su nota diaria de intervenciones relevantes, el detenido llevaba varios días alojado como visitante en una vivienda de alquiler compartido situada en dicha calle, al ser pareja sentimental de una mujer que tenía alquilada una de las habitaciones.

En un momento dado, el implicado echó la puerta abajo de otra habitación, en la que residen un varón de 38 años de edad y su pareja, una mujer de 44, y accedió al interior portando un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, esgrimiéndolo de forma amenazante, a la vez que les insultaba, les amenazaba de muerte y les recriminaba que le habían robado la cartera.

Tras recibir el aviso, los agentes se personaron en el lugar, detuvieron al hombre e instruyeron las preceptivas diligencias judiciales por un supuesto delito de allanamiento de morada y por otro supuesto delito de amenazas con arma blanca.

Conduce sin permiso y triplica la tasa de alcohol

Por otro lado, la Policía Local de Santander ha abierto diligencias por dos delitos contra la seguridad vial a un varón de 34 años que fue interceptado este sábado a las 05.35 horas, en la Avenida Camarreal, sin permiso de conducir en vigor y bajos los efectos del alcohol.

Los agentes observaron circulando a este individuo por la citada calle de manera irregular, con las luces apagadas y hablando por teléfono. Entonces le dieron el alto y le solicitaron la documentación. Una vez identificado, se comprobó que le constaba en vigor, una suspensión temporal del permiso de conducción, dictada por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santander.

Durante el transcurso de la intervención, se le solicitó la realización de la prueba de la alcoholemia, resultando el test positivo y superando en más del triple la tasa permitida de alcohol. Los agentes instruyeron las preceptivas diligencias judiciales contra el implicado, en calidad de investigado no detenido, por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir teniendo en vigor una suspensión temporal del permiso de conducir y otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.