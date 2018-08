Diez personas han fallecido víctimas de atropellos en los últimos ocho años La ambulancia del 061 traslada a una persona herida por un atropello en Santander. :: dm Un porcentaje mínimo se debe a la velocidad o al alcohol. Pilotos despistados y peatones que cruzan por donde no deben se reparten la culpa DANIEL MARTÍNEZ SANTANDER. Jueves, 16 agosto 2018, 07:36

La mañana del pasado 5 de julio, de manera consecutiva, se produjeron en las calles de Santander dos atropellos. El primero a las 10.45 horas en el Paseo de Pereda y el segundo a las 10.50 horas en la Plaza de Italia. En ambos, las víctimas tuvieron que ser trasladadas al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, pero en ningún caso con pronóstico grave. Desde la Policía Local de la capital apuntan que esa jornada no es reflejo de la realidad. Ayer no hubo ninguno, ni el martes, ni el lunes... Hay que remontarse hasta el sábado para encontrar un suceso de estas características. No sólo no se produce un accidente de este tipo cada cinco minutos, sino que lo normal es que pasen días sin que haya ninguno. El último año, se registraron 135 casos y dos de ellos tuvieron resultado trágico. Desde 2010, hasta diez personas han perdido la vida en la ciudad por este mismo motivo.

«No hay grandes variaciones respecto a otros ejercicios. Los datos son muy regulares», precisa Fernando García, Sargento de Atestados de la Policía Local. Subraya que no siempre fue así. Antes de 2000, cuando los agentes municipales todavía no hacían controles de alcoholemia y campañas de circulación generalizados, la cifra era hasta cuatro veces superior. Los peores años se alcanzaron hasta ocho víctimas mortales por atropello.

Nada que ver con lo que ocurre en estos momentos. En la última década, el ejercicio más trágico fue el de 2010, cuando tres personas murieron al ser arrolladas por un vehículo. En cambio en 2011 y 2014 la casilla de fallecidos quedó a cero. «Ese es el objetivo que nos marcamos y trabajamos cada día para ello, pero muchos accidentes son inevitables», apunta.

Tampoco hay grandes diferencias interanuales en cuanto a los heridos graves. En 2017 fueron 16 y lo normal es que el total quede entre los diez y los 20. El resto, todos los que requieren ingreso hospitalario superior a las 24 horas o que son dados de alta tras ser atendidos por los sanitarios del 061 en el lugar, se consideran leves. Y algo muy similar ocurre con los heridos leves. En 2012 se contabilizaron 161, pero la cifra acostumbra a ser inferior.

La estadística de la Policía Local no analiza cuál es la causa que desencadena cada uno de los atropellos y, por tanto, no se puede determinar con precisión el factor más determinante, pero la experiencia de los agentes les dice que la culpa se puede dividir casi a partes iguales. Una para los pilotos que a causa de un despiste acaban sobre el viandante y otra para los peatones que cruzan por donde no deben y obvian los pasos de cebra.

García subraya que, en contra de lo que podría pensarse, un porcentaje «muy mínimo» de los sucesos se desencadenan por el consumo de alcohol o drogas. Y lo mismo ocurre con la velocidad, que tampoco es un factor fundamental: «En Santander se han limitado medidas como las zonas 30 en el centro y se está notando. Más que nada vemos despistes e infracciones de otro tipo». A tenor de los datos que maneja la Dirección General de Tráfico (DGT), en las vías urbanas de Cantabria, como son las de Santander, el 15% de los atropellos graves o mortales se produce en los pasos de peatones por «despistes».

El uso de excesivo del móvil por parte de los viandantes es algo muy frecuente y tiene relación directa con este tipo de sucesos. De ahí que la recomendación sea cruzar siempre por el paso habilitado, si hay semáforo cuando está en verde y no hacerlo mientras se habla por teléfono o se escucha música. A pesar de su lógica, muchos de los consejos se incumplen de forma reiterada. Para los vehículos, se hace hincapié en prestar especial atención cuando en la calle hay una persona mayor, mientras que a los padres se les recuerda que una correcta educación vial puede ser vital para sus hijos.

Mayores y menores

Un número importante de los atropellos en los que tiene que intervenir la Policía Local de la capital tienen como víctimas personas de edad avanzada o menores de edad, pero «no siempre». «Es inminente que nos incorporemos a un programa de confección de datos de la DGT en la que en todos los atestados se incluirá un detalle estadístico de mucha calidad para conocer estos datos. El perfil principal de las víctimas, las causas...», subraya García.

También incluirá otros factores como los meteorológicos, que explican algunos episodios de este tipo. Porque, ¿con lluvia aumentan los atropellos en Santander? El sargento razona que esos días «es más fácil que un vehículo se deslice al frenar, pero también hay menos gente en la calle, por eso la balanza se equilibra».

En todos los accidentes por atropello, los agentes siguen el mismo procedimiento y redactar una diligencia judicial. Eso sí, cuando son de escasa consideración no remiten el atestado, porque «colapsaríamos los juzgados», pero se archivan por si los implicados lo necesitan en el futuro.