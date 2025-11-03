La Duna de Zaera y el Reina Sofía, entre las grandes inversiones del Ayuntamiento para 2026

Como es habitual cuando se aproxima el mes de octubre, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, presenta su anteproyecto de los presupuestos del Ayuntamiento para ... el año siguiente. Hizo lo propio hace un par de semanas y adelantó unas Cuentas para 2026 que ascienden hasta los 265,1 millones de euros, un 5% superiores a las de 2025. De esa cantidad, se destinarán 63,7 millones a inversiones, para lo que el equipo de gobierno del PP ha pedido un crédito de 27 millones de euros. Un documento, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, que aún no es definitivo ya que los grupos de la oposición acaban de registrar sus enmiedas, que deben ser analizadas antes de su aprobación definitiva.

Si bien tanto los gastos de personal como los gastos corrientes suponen dos de los trozos más grandes de la tarta de los presupuestos, el margen de maniobra del gobierno municipal en ambos es relativamente pequeño. En cambio, es en el capítulo de inversiones donde Gema Igual sí puede establecer prioridades y marcar su línea política. Ahí es donde la alcaldesa tiene que decidir qué obras y proyectos son irrenunciables y cuáles pueden esperar a próximos ejercicios.

Por partes. La partida que recoge la mayor inversión es la que tiene que ver con las obras del centro asociado del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente, al que se destinarán 5,9 millones de euros. De ese montante total, 2,85 millones se sacan del crédito; 1,7 los transfiere el Gobierno de Cantabria; y 1,3 de los ingresos corrientes. Hay que recordar que este proyecto de la UTE Voluar/ CeroArquitectura está previsto que finalice a finales de agosto de 2026. Además, en su ejecución están implicadas tres administraciones –Ayuntamiento, Gobierno regional y Ministerio de Cultura– e inicialmente se presupuestó en 12,8 millones de euros. Sin embargo, la obra se encareció y alcanzó casi los 15 millones de euros tras la ampliación del sótano original, que está previsto que albergue nuevos espacios de vestuarios, muebles expositivos, materiales de mantenimiento y equipos de montaje, así como un nuevo sistema de climatización.

Más inversiones. La rehabilitación de la Duna de Zaera, para lo que el equipo de gobierno del PP reserva 1,1 millones de euros. Este espacio abierto al mar, infraestructura estrella del Mundial de Vela de 2014, está vallado y cerrado al público desde hace diez meses. A pesar de que inicialmente desde el Ayuntamiento explicaron que se estaban llevando a cabo labores de mantenimiento y se cerraba por precaución, unas semanas después, la alcaldesa confirmó que se sometería a una rehabilitación integral tras el informe realizado por los técnicos municipales. Igual ya adelantó que no estaría listo hasta el próximo verano.

Hay varias partidas destinadas a la urbanización de calles, con un importe total entre todas ellas que asciende hasta los 7,4 millones de euros. Por ejemplo, para el acondicionamiento y pavimentación del Barrio Pronillo –una actuación ya anunciada el año pasado– se destinarán dos millones de euros. También están los trabajos para la renovación integral de la Colonia del Mar, con otros dos millones de euros comprometidos; la calle Duque de Ahumada (1,1 millones de euros); o la Zona Oeste de El Sardinero (2 millones de euros). Dentro de este paquete de renovación de calles también reservan 311.000 euros para la calle Virgen de la Paloma y 100.000 euros para urbanizar diferentes puntos de Santander, aunque no se concretan zonas ya que se entiende que ese dinero se destinará según vayan surgiendo diferentes necesidades.

Integración portuaria

El documento de las Cuentas para el año que viene recoge varias partidas recogidas bajo el título de 'Integración de espacios portuarios', que forman parte de las actuaciones incluidas en el Foro Permanente Puerto-Ciudad, constituido este año. Entre ellas están la calle Marqués de la Ensenada (1,5 millones) o el paseo de Alberto Pico (438.302 euros).

También se recogen algunas de las cuestiones más solicitadas por la oposición en los dos años de esta última legislatura. Por ejemplo, la cubrición de los parques infantiles de la ciudad, para lo que se guarda una partida de 700.000 euros destinada a ampliarlos y cubrirlos. O la construcción de escaleras mecánicas (300.000 euros) y la sustitución de las que se han quedado obsoletas (477.249 euros).