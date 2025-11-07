El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entra a una iglesia en Santander, increpa al cura y acaba robando los cartuchos de tinta del despacho

El hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como autor de un delito de robo con violencia o intimidación

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:38

Una parroquia del centro de Santander vivió el pasado martes una esperpéntica situación que terminó con un hombre detenido como presunto autor de un robo ... con violencia e intimidación.

