Entra a una iglesia en Santander, increpa al cura y acaba robando los cartuchos de tinta del despacho
El hombre ha sido detenido por la Policía Nacional como autor de un delito de robo con violencia o intimidación
Santander
Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:38
Una parroquia del centro de Santander vivió el pasado martes una esperpéntica situación que terminó con un hombre detenido como presunto autor de un robo ... con violencia e intimidación.
Ocurrió en la tarde del 4 de noviembre, cuando un varón entró en una céntrica iglesia de la capital y fue directamente al despacho parroquial a exigir dinero e increpar al sacerdote. Ante el revuelo formado, fueron los propios feligreses los que llamaron a la Policía Nacional. Y no solo eso, ante la negativa de darle dinero del sacerdote, el hombre se tomó la licencia de entrar al despacho y robar cuatro cartuchos de tinta de la impresora.
En su testimonio, el cura explicó que al decirle al asaltante que llamaría a la Policía si no cesaba, este se llevó los cartuchos en los bolsillos y abandonó la iglesia mientras le insultaba y amenaza. Además, el cura detalló que no era la primera vez y que este mismo hombre ya había entrado hace un año para pedirle dinero con actitud amenazante.
Al llegar, los agentes localizaron cerca del lugar al varón, que llevaba los cartuchos en los bolsillos de la sudadera, y lo trasladaron a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias oportunas. El hombre pasó a disposición judicial y se decretó su puesta en libertad.
