El helicóptero de la Benemérita sobrevolando la sede de El Diario Montañés.

El helicóptero de la Benemérita sobrevolando la sede de El Diario Montañés. DM

Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas

La Benemérita organiza un gran operativo con varios vehículos y un helicóptero para llevar el cargamento incautado durante meses hasta una empresa donde se fundirá

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 13:35

Varios vehículos de la Guardia Civil y el helicóptero venido de Asturias han protagonizado esta mañana un espectacular despliegue para transportar armas incautadas en varias ... operaciones hasta una empresa del lugar que se ocupa de su fundición.

