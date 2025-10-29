Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas

Varios vehículos de la Guardia Civil y el helicóptero venido de Asturias han protagonizado esta mañana un espectacular despliegue para transportar armas incautadas en varias ... operaciones hasta una empresa del lugar que se ocupa de su fundición.

Varios trabajadores de la zona, donde se encuentra también la sede de El Diario Montañés, salieron a la calle ante el revuelo causado sobre todo por la aeronave, que vigiló desde el aire todo el movimiento: «Es un servicio interno, que no tiene nada que ver con una operación donde vaya a haber detenidos ni nada parecido. Es un servicio ordinario», confirmaron fuentes del Cuerpo.

Se repite cada ciertos meses, cuando la Benemérita reúne suficiente armamento como para organizar un convoy hasta la empresa que se encuentra en este polígono y donde tradicionalmente se realiza la fundición para su destrucción. Firma que también fabrica componentes para armamento.

La Guardia Civil destruye anualmente varias toneladas de armamento en todo el país y estas medidas de seguridad «son necesarias», confirman fuentes del Cuerpo, para ahuyentar a cualquiera que siquiera piense en intentar hacerse con ellas.