La Plaza de Pombo tras el botellón que se celebró el viernes pasado, durante la noche de Halloween. AA. VV. Pombo-Cañadío-Ensanche
Los expertos piden más alternativas de ocio para que los jóvenes no opten por el botellón

Psiquiatras, sociólogos y asociaciones coinciden en la necesidad de reunirse de los adolescentes y la poca oferta de actividades pensadas por y para ellos

Ángela Casado

Ángela Casado

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:15

«No se pueden evitar las reuniones de jóvenes». El psiquiatra Baltasar Rodero tiene claro que, en la adolescencia, «hay un torbellino de hormonas» que ... impulsa a «estar en grupo, hablar, pensar, criticar, buscar...» y que, por eso, evitar encuentros como el botellón es complicado si no hay otras opciones. De hecho, tanto este profesional como el resto de los que ha consultado este periódico coinciden en la importancia de que existan alternativas de ocio –en espacios como centros deportivos, teatro, bibliotecas...– donde los jóvenes puedan reunirse y desarrollar sus intereses. De hecho, el sociólogo Juan Carlos Zubieta no aboga por erradicar el botellón, siempre que este se celebre «en espacios establecidos y cumpliendo unas normas lógicas de limpieza, ruido, cuidado de lo común y, fundamentalmente, el respeto de los otros». Pero lo que tiene claro es que «lo sucedido en la Plaza de Pombo no se puede admitir. No debe volver a repetirse. Ni en esa plaza ni en ninguna otra». También insiste en el respeto a las normas y recalca el mensaje 'la libertad de uno termina donde empieza la del otro'. «Deben estar claros, para todos, los espacios, los horarios, y los comportamientos en los que se pueden desarrollar fiestas». Por eso también aboga a la «educación cívica» que permita «el descanso de los vecinos» y favorezca «que la ciudad esté limpia y cuidada».

