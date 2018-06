La familia de un menor de Peñacastillo, desaparecido el día 20, pide ayuda para encontrarlo Dos fotos de Jesús Enrique Pardo Modragón. Jesús Enrique Pardo Modragón, de 17 años, salió por la mañana de su casa para ir al instituto, pero no llegó a entrar MARIÑA ÁLVAREZ Santander Viernes, 29 junio 2018, 11:09

Hace nueve días que los padres de Jesús Enrique Pardo Modragón no saben nada de él. Su hijo, de 17 años, salió como cada día de casa poco sobre las ocho de la mañana para ir al instituto Augusto González de Linares, de Peñacastillo, el mismo barrio en el que reside la familia, pero no llegó a entrar en clase. Desde entonces (miércoles, 20 de junio), su teléfono permanece desconectado y no hay ni rastro de él. Sus padres presentaron denuncia por desaparición en la Policía Nacional, sin que hasta ahora se hayan encontrado pistas sobre su paradero. Creen que se trata de una fuga voluntaria y luchan por encontrarlo antes de que cumpla la mayoría de edad, en agosto, porque temen que la Policía en ese momento le dejará de buscar.

Esther, su madre, pide ayuda por si alguien pudo haberlo visto o tenga algún dato que haga avanzar la investigación. Le preocupa que, aunque su hijo se haya marchado de casa voluntariamente, «algún adulto esté detrás, porque era muy aficionado a los videojuegos, y tengo mucho miedo a que alguien se haya ganado su confianza, a que esté en peligro...». En la búsqueda, además, se está encontrando obstáculos como la negativa, asegura, de las fuerzas de seguridad a la hora de localizar el teléfono de su hijo, «la Policía me dice que no puede ubicar su móvil. Yo pienso que no quieren hacerlo. También fui a solicitarlo a la Fiscalía, y me contestan que lo tiene que autorizar un juez y que además no hay delito. Estoy molesta, voy de un sitio a otro y siento que no están haciendo todo lo que se puede para encontrar a mi hijo».

La madre piensa que las malas notas que había sacado este curso pudieron motivar la marcha de su hijo. «Le dije que iba a ir al instituto, pienso que se fue porque sabía que me iba a enterar de que había suspendido». Es la única explicación que encuentra, porque indica que su hijo es un chico «bueno, sano, que no sale de noche, generoso...». Los amigos del menor recibieron un whatsapp de Jesús Enrique en el que se despedía de ellos. «Les dijo 'podéis bloquearme, me voy de casa, vais a estar un tiempo sin saber de mí'», cuenta la madre. Y entonces, eliminó su foto del whatsapp y dejaron de entrarle los mensajes que le mandó su familia esa misma tarde del día 20, porque no había llegado a la hora de comer. «Siempre comía en casa. Pero como a veces salía por las tardes pensé que quizás vendría después...». Pero Jesús Enrique, 'Quique' para su familia o 'Henry' para sus amigos, no regresó. Desde entonces, sus padres lo buscan sin descanso, «desesperados» con el paso de los días.