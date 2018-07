La Campa baila con el concierto de los hermanos Jackson

No podía faltar. Después de bailar y disfrutar con diferentes melodías de todo el mundo, Santander no podía prescindir de la garra y el ritmo de la música negra estadounidense. Los aficionados del funk y el soul tuvieron que esperar hasta ayer, la sexta jornada de las fiestas, para disfrutar de las canciones de The Jacksons. No faltaban los motivos. Los cuatro hermanos de Indiana celebran cincuenta años en los escenarios desde que comenzaron siendo unos niños dirigidos por su recién fallecido padre, y catapultados por el miembro menor del cuarteto, Michael Jackson. Normal que todo aquel que tuviera la tentación de acercarse a la campa de la Magdalena optara por quedarse.

La calidad de las canciones, sumada a la experiencia de las banda, prometía un concierto del más alto nivel. Y así fue. Aunque la asistencia no fuera la más numerosa de la Semana Grande, sí se dio una de las actuaciones más brillantes. Con numerosas referencias a la figura del 'rey del pop' y al ritmo de los clásicos del entonces quinteto como 'I Want You Back' o 'ABC', los presentes disfrutaron de un espectáculo repleto de soul y funk que tanto caracterizó al los hermanos más famosos de la industria musical de los años 60 y 70.

Concierto de anoche en la Porticada.

No fue el único espectáculo que ayer pudieron disfrutar los amantes de la música. Al soul de los hermanos Jackson se sumaron diferentes ofertas como la Banda Municipal de Santander y su Rock & Roll Star Sinfónico en el escenario de la Plaza Porticada, o la participación de varias bandas en diferentes puntos de la ciudad. Es el caso de The Chigros, uno de los conjuntos más reconocibles de la escena cántabra, que hicieron disfrutar a los presentes en Río de la Pila; pero también del toque folclórico de la noche con Parranda Pirulera en la calle Peña Herbosa.