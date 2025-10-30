El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vehiculos afectados por el incendio en el garaje parking subterráneo del edificio de El Alisal. Javier Cotera

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los dos acusados del incendio en los garajes de El Alisal

También les reclama una indemnización de al menos 900.000 euros por los daños en más de 67 coches, once elementos privativos y la reparación de las zonas comunes afectadas

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:48

Comenta

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de cuatro años de cárcel y el pago de una indemnización de al menos 900.000 euros de ... manera conjunta a los dos acusados de originar el incendio que calcinó los garajes de la urbanización El Alisal, en la calle José María de Cossío, en abril de 2024. Uno hechos que el fiscal califica como un delito de daños por incendio en base al auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander. En el caso de uno de ellos como autor material y en el otro como cooperador necesario.

