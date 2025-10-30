La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los dos acusados del incendio en los garajes de El Alisal

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de cuatro años de cárcel y el pago de una indemnización de al menos 900.000 euros de ... manera conjunta a los dos acusados de originar el incendio que calcinó los garajes de la urbanización El Alisal, en la calle José María de Cossío, en abril de 2024. Uno hechos que el fiscal califica como un delito de daños por incendio en base al auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Instrucción Nº4 de Santander. En el caso de uno de ellos como autor material y en el otro como cooperador necesario.

En su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso El Diario Montañés, el fiscal relata que los dos acusados, con antecedentes penales no computables, el 11 de Abril de 2024, a las 02.50 horas, puestos de común acuerdo, provocaron de modo intencionado un importantísimo incendio en el garaje de la comunidad de Propietarios de la calle José María de Cossío 54-68 de Santander. El fuego lo inició uno de ellos en la plaza número 93 del garaje comunitario, mientras el otro realizaba labores de vigilancia a fin de evitar que la acción de terceros pudiera frustrar el acto ilícito por ellos planeado.

«El fuego se propagó causando importantísimos daños tanto a elementos comunes, afectando a la estructura del edificio, suministros de luz y agua, paredes, columnas, bajantes, etc., constando que también afectó a elementos privativos de algunas viviendas y, asimismo, a más de sesenta y siete vehículos que se encontraban estacionados en el garaje del edificio siniestrado».

Según señala el fiscal, la comunidad de propietarios ha satisfecho por el momento, sin perjuicio de una ulterior liquidación en fase de ejecución de sentencia que en su día se dicte, un total de 700.263,51 euros para restituir y reparar las zonas comunes afectadas por el incendio. Igualmente, el Ministerio Público apunta que fueron dañados once elementos privativos por valor de 21.288,12 euros, y más de 67 coches, que suman 199.659 euros en reparaciones. Cantidades que reclama pagar a los dos acusados, para los que también solicita una multa de 4.500 euros.

Aunque la Fiscalía no lo recoge en su escrito, el juez instructor apuntó en su auto de procesamiento que «no se ha podido determinar riesgo de propagación a las viviendas ni por ello afectación a la vida o integridad física de las personas», circunstancia que hubiese cambiado considerablemente la calificación de los hechos, puesto que estaríamos hablando de penas de entre diez a veinte años de cárcel.

Las pruebas que hay frente a los dos acusados –uno de ellos mandó una carta a este periódico desde la cárcel para negar su implicación– son fundamentalmente las grabaciones audiovisuales de las cámaras instaladas en el garaje y la declaración de tres testigos.