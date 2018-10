Fomento retrasa la reunión para fijar los plazos de los proyectos de Santander Infografía realizada por Fomento en la que se proyecta el resultado de la integración ferroviaria de Santander. / ADIF Gema Igual muestra su «decepción» por la decisión del Ministerio de posponer 20 días la reunión prevista para el 10 de octubre, en la que se concretarán las fechas de inicio de las obras DANIEL MARTÍNEZ Santander Jueves, 4 octubre 2018, 08:00

Después de la firma el pasado martes del convenio de las obras de la integración ferroviaria de Santander entre el Ayuntamiento de la capital, el Gobierno de Cantabria y el Ministerio de Fomento -el titular de la cartera, José Luis Ábalos, solemnizó el acto con su presencia en la ciudad-, la próxima fecha marcada en el calendario del proyecto llamado a cambiar por completo la fisonomía de los 85.000 metros de suelo que componen este espacio era el 10 de octubre. Ese día, se tenían que reunir en Madrid los representantes municipales con el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para que el Estado confirmara los plazos concretos de la actuación, incluidas también las previsiones de inicio y final de la obra. Pero no será así.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se mostró ayer «decepcionada» por la decisión unilateral de Fomento de retrasar la cita de la próxima semana en la sede ministerial 20 días más, hasta el 30 de octubre. «Después de no haber contestado a ninguna de las numerosas cartas que le envié para solicitar una reunión en la que abordáramos los proyectos de Santander, y de que haya tardado cuatro meses en venir a la ciudad a firmar un convenio que ya estaba preparado para haberse firmado en junio, confiaba en que iba a llegar con los proyectos estudiados, con compromisos y con fechas», explicó la regidora, que finalmente viajará a Madrid acompañada por el concejal de Urbanismo, César Díaz, a finales de mes.

En opinión de la alcaldesa, este desplante del departamento que dirige el socialista Ábalos es «una patada hacia adelante». Según explicó Igual este martes tras reunirse con el ministro en Santander, esa reunión servirá, previsiblemente, para que les hagan entrega de un cronograma en el que deben especificarse cuándo el Estado tiene previsto poner en marcha las obras de la integración ferroviaria -la idea inicial era licitarlas a finales de 2018-, pero también otra batería de proyectos que fue desgranando el exministro Íñigo de la Serna y que ahora su sucesor se ha comprometido a mantener.

En el encuentro entre las partes de esta semana, Ábalos habló con mayor o menor concreción de los plazos para el traslado de la Fundación Enaire a Santander, de la propia integración ferroviaria o del enlace al puerto desde la A-67, pero otros todavía son una incógnita. El Ayuntamiento no sabe «nada al respecto» sobre la mejora del apeadero de Valdecilla, las actuaciones en materia de seguridad en la S-10 y las nacionales N-611 y N-623 o la inclusión dentro del programa del 1,5% cultural del Archivo Catedralicio y el Museo de la Catedral, así como de las intervenciones por 9,5 millones de euros en el Palacete de Cortiguera, la ampliación del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS) y la Biblioteca Menéndez Pelayo.

«He sido comprensiva y paciente, he obviado la falta de respuesta a todas las solicitudes de abordar los proyectos que le había trasladado, he dado por bueno que el ministro no conozca el detalle de las actuaciones en la ciudad y deba tratarlo con el secretario de Estado para poder hablar de fechas, pero no puedo más que sentirme decepcionada por tener que esperar casi un mes para algo que teníamos que haber dejado cerrado ayer mismo (por el martes)», lamentó Igual.

A pesar de este desencuentro, desde el Gobierno local muestran su disposición a «colaborar y trabajar juntos en beneficio de los santanderinos», subrayan que no aceptarán «retrasos injustificados» y garantizan que acudirán a Madrid «con los deberes hechos y con las ideas claras, así que esperamos encontrar lo mismo por parte del ministro de Fomento».