Gema Igual dice que la orden de retirar la pancarta contra el McDonald's es de los técnicos La alcaldesa de Santander defiende que ella no ha intervenido en el informe que recibieron los vecinos de Puertochico para que quitaran la lona. «Hay unas normas municipales y si los técnicos estiman que no se cumplen esas normas, se sanciona»

La pancarta colocada en el número siete de la calle Andrés del Río, en Puertochico.

C. Gordovil Santander Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:26 | Actualizado 18:33h. Comenta Compartir

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha defendido este miércoles que ella no ha intervenido en el informe precepitivo que han recibido los vecinos de ... Puertochico. Ese documento, elaborado por el Servicio de Disciplina Urbanística, dice que la pancarta que han colocado en contra de instalar un McDonald's en el Mercado de Puertochico no cumple la normativa. Igual explicó este miércoles que ha sido sino una decisión de los técnicos. En esa pancarta se puede leer: «Gema, de mercado de barrio a pre-after, no da Igual». «La alcaldesa ni quita ni pone pancartas». La regidora añadió que hay unas normas municipales y «si los técnicos estiman que no se cumplen esas normas, se sanciona». También ha trasladado su «respeto» a los vecinos si deciden mantener la pancarta «arriesgando, lo que decidan arriesgar». «Desconozco el importe de la multa, si hay multa; desconozco si arriesgan una multa o dos; desconozco porque son las normas municipales».

«La alcaldesa no ha interferido para nada, porque entre otras cosas ya estoy acostumbrada a que haya hasta bolsas de basura cuando bajaba de mi casa en otra época, con lo cual, no ha sido la alcaldesa a la que le molesta una pancarta». La Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico denunció este lunes que el Ayuntamiento de Santander le había remitido un informe preceptivo para que retiraran la lona cololocada en el número siete de la calle Andrés del Río. El Servicio de Disciplina Urbanística elaboró ese deocumento que detalla que la lona «no dispone» de autorización administrativa y no se ajusta a la Ordenanza sobre Instalaciones y Actividades Publicitarias. «Una vez constatado que la lona es incompatible con el planeamiento vigente, se deberá requerir a la parte interesada para que proceda inmediatamente a la retirada del elemento publicitario colocado en fachada», matiza el Consistorio.

