El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La pancarta colocada en el número siete de la calle Andrés del Río, en Puertochico. C. G.

Gema Igual dice que la orden de retirar la pancarta contra el McDonald's es de los técnicos

La alcaldesa de Santander defiende que ella no ha intervenido en el informe que recibieron los vecinos de Puertochico para que quitaran la lona. «Hay unas normas municipales y si los técnicos estiman que no se cumplen esas normas, se sanciona»

C. Gordovil

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:26

Comenta

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha defendido este miércoles que ella no ha intervenido en el informe precepitivo que han recibido los vecinos de ... Puertochico. Ese documento, elaborado por el Servicio de Disciplina Urbanística, dice que la pancarta que han colocado en contra de instalar un McDonald's en el Mercado de Puertochico no cumple la normativa. Igual explicó este miércoles que ha sido sino una decisión de los técnicos. En esa pancarta se puede leer: «Gema, de mercado de barrio a pre-after, no da Igual». «La alcaldesa ni quita ni pone pancartas». La regidora añadió que hay unas normas municipales y «si los técnicos estiman que no se cumplen esas normas, se sanciona». También ha trasladado su «respeto» a los vecinos si deciden mantener la pancarta «arriesgando, lo que decidan arriesgar». «Desconozco el importe de la multa, si hay multa; desconozco si arriesgan una multa o dos; desconozco porque son las normas municipales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Fenómeno, una playa con las horas contadas
  2. 2

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  3. 3

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  4. 4

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  5. 5

    Ultimátum del PRC al Gobierno: si no cumple seis exigencias en un mes, no hay Presupuesto
  6. 6

    Cuatro goles... en Las Gaunas
  7. 7

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  8. 8 Una protesta vecinal obliga a suspender el pleno de Castro Urdiales
  9. 9

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  10. 10

    «La ayuda recibida de desconocidos nos hace recuperar la fe en la sociedad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Gema Igual dice que la orden de retirar la pancarta contra el McDonald's es de los técnicos

Gema Igual dice que la orden de retirar la pancarta contra el McDonald&#039;s es de los técnicos