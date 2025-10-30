Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se mostró muy contundente en su única intervención final durante el debate plenario que este jueves ha desembocado en ... el rechazo a la creación de una mesa de trabajo para analizar la propuesta del Racing de remodelación de los Campos de Sport. «No entiendo las prisas, lo repentino y lo inmediato», sostuvo la regidora, que aprovchechó su turno para insistir en que, con la entrada en registro del plan directo el pasado 25 de octubre «se ha visto que no se había presentado».

«No puedo permitir la mentira», decía en referencia tanto a su conocimiento del proyecto como a su «plantón» al Racing. Sobre lo primero, explicó que «ahora que lo ha presentado vemos que no es un proyecto» . Sobre lo segundo, lo negó y argumentó que «el Racing sabía perfectamente» que no iba a acudir y que le ofreció una explicación: «Llegado el cariz que está teniendo este tema, no quiero que se me presente en una reunión bilateral, sino que lo presentéis vosotros como autores y después al Ayuntamiento de forma oficial, y así fue». «Cuando voy a un evento avalo con mi presencia el conocimiento y el apoyo», insistía.

Respecto al la oposición a una mesa de trabajo cuando con otros proyectos singulares sí que se creó de mostró de nuevo tajante. «Con mala intención lo comparan con Faro Santander –contestaba–, un edificio privado, con inversión privada y el proyecto de un arquitecto premiado, que generaba ingresos a la ciudad y una repercusión maravillosa para toda la vida. Tenía licencia y expediente, así que en lo referente a lo municipal tenía todo en regla. Otra diferencia, porque este proyecto lo es de manera incipiente», resumía justo antes de que el Pleno rechazara la moción conjunta de PSOE, PRC, IU y Vox con los votos en contra de los catorce ediles populares y los trece a favor del resto de grupos.

Destacó además que «el Racing tiene una instalación municipal para un fin determinado y en un edificio determinado» que en ambos casos la propuesta trasciende y lanzó un mensaje sobre el origen de la moción: «Se atreven a decir que mis compañeros –en alusión al concejal de Urbanismo, Agustín Navarro, que representó al equipo de gobierno en el debate– no se creen lo que dicen. ¿Ustedes se lo creen o alguien les ha mandado salir con tanta urgencia?».

Mantuvo que ha permanecido «callada» para «no perjudicar ni ensombrecer el proyecto» y para «enterarse». También tuvo mensaje para el club: « El Racing no pide dinero al Ayuntamiento, así lo dice, pero ¿quién lo paga?». Igual se preguntaba en su alocución de cierre qué se ofrece como contraprestación, por cuánto tiempo y si el nuevo parking sería o no gratuito, entre otros aspectos. «Nadie es tan iluso. ¿Quién pone el dinero y por qué?», se preguntaba. Todo ello insistiendo en que «no vamos a llamar proyecto» a la documentación presentada por el club y a que nunca se ha negado a su ejecución, sino que se trata de una idea incipiente que debe analizar.