Gema Igual, durante el Pleno.

Gema Igual no entiende «las prisas» con la posible ampliación del estadio del Racing

La alcaldesa recuerda que el club tiene «una instalación municipal para un fin determinado y en un edificio determinado«

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:23

Comenta

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se mostró muy contundente en su única intervención final durante el debate plenario que este jueves ha desembocado en ... el rechazo a la creación de una mesa de trabajo para analizar la propuesta del Racing de remodelación de los Campos de Sport. «No entiendo las prisas, lo repentino y lo inmediato», sostuvo la regidora, que aprovchechó su turno para insistir en que, con la entrada en registro del plan directo el pasado 25 de octubre «se ha visto que no se había presentado».

