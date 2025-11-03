El Gobierno estará en «atenta escucha» sobre el proyecto del 'Nuevo Sardinero'

El Gobierno está en compás de espera con el proyecto de remodelación de los Campos de Sport. No cerrado a él, porque insiste en que ... con la escasa información de que dispone, sin conocer los «detalles técnicos ni económicos», sí le ha parecido «espectacular». Pero emplaza al club a que ofrezca una información más detallada –«le escucharemos con el máximo interés cuando nos lo presenten»– y, sobre todo, a que alcance un entendimiento con el Ayuntamiento de Santander, administración competente tanto por legalidad como por ser la propietaria de las instalaciones.

Esta es, a grandes rasgos, la posición del Ejecutivo autonómico respecto al 'Nuevo Sardinero', expresada en el Pleno del Parlamento por el consejero de Cultura y Deporte, Luis Martínez Abad, a pregunta del diputado regionalista Pedro Hernando. En cuanto a la colaboración que públicamente ha solicitado el Racing, explicó que «no sabemos aún qué espera el club de nosotros», pero acotó la predisposición del Gobierno a una «escucha atenta», que es la que considera que es su función en esta fase de la propuesta, para que, «cuando los intereses de Racing y Ayuntamiento de Santander» estén «alineados», «el Gobierno impulse el proyecto».

Abad respondió a la batería de preguntas de Hernando, entre ellas la posición del Ejecutivo al respecto, si se va a «colaborar más allá de declaraciones simbólicas», si se estudiarán «formas de gestión compartida» o se limitará a la ación privada y si «requerirá cambios urbanísticos que no van a llegar al Ayuntamiento de Santander hasta 2030, cuando haya un nuevo PGOU, o se va a utilizar la figura del PSIR». Y por supuesto, si el Gobierno conoce el plan director o solo, como señaló que le ocurría el propio Hernando, por lo publicado en El Diario Montañés.

Lo hizo de una forma global: «Sería una irresponsabilidad valorar un proyecto de semejante envergadura sin tener los detalles. No se ha entregado a la Consejería y el Gobierno lo conoce de forma muy somera a través de una reunión con la presidenta de Cantabria». «No tenemos información muy directa, pero sí le adelanto que cuando nos lo presenten –más allá de esa reunión con María José Saénz de Buruaga, de cuyo contenido informó la presidenta al consejero– escucharemos con el máximo interés» porque «al Gobierno de Cantabria le gustan los proyectos tractores». «Lo que puedo decir –resumía–, por lo que hemos podido conocer someramente, como me trasladó la presidenta, es que es un proyecto espectacular».

Acotó, eso sí, que «estamos en un momento en que todo el protagonismo corresponde al club y al Consistorio, que «por competencia y los intereses que debe defender es la administración que debe dirigirlo» y adelantó que el Ejecutivo estará «también siempre al lado del Ayuntamiento, la ciudad y sus intereses» antes de dejar una píldora: «Estoy convencido de que ambas instituciones trabajarán codo con codo para encontrar la mejor solución para los intereses de ambas».

No lanzó ese «posicionamiento» claro que Hernando reclamaba, amparado en la falta de información de la administración autonómica, pero dejó todos los puentes tendidos para un potencial entendimiento. Tampoco se refirió a la propuesta de mesa de trabajo rechazada por el equipo de gobierno santanderina, en la que el propio Hernando echó «en falta al Gobierno en esa mesa de trabajo».

En cuanto al PSIR, competencia del Ejecutivo que permitiría dar cobertura legal al proyecto sin que fuera siquiera una modificación puntual del PGOU santanderino, no lo citó expresamente, su claro emplazamiento a que el Racing se entienda con la Casona invita a deducir que no se ha sopesado esta medida. Tampoco hizo uso de la contrarréplica después de que Hernando cerrara su segunda intervención con otro mensaje a la Casona, pero muy diferente: «Recomendaría al Racing que le llamara a usted y no a la alcaldesa de Santander si quiere que el proyecto salga adelante».