El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Con Gonzalo Celorio el Cervantes regresa a Latinoamérica
Una de las inforgrafías del plan director para unos nuevos Campos de Sport. RRC

El Gobierno estará en «atenta escucha» sobre el proyecto del 'Nuevo Sardinero'

El consejero Martínez Abad explica que el Ejecutivo solo conoce «someramente» el «espectacular» proyecto,y anuncia que una primera fase imprescindible esel entendimiento entre Racing y Ayuntamiento

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

El Gobierno está en compás de espera con el proyecto de remodelación de los Campos de Sport. No cerrado a él, porque insiste en que ... con la escasa información de que dispone, sin conocer los «detalles técnicos ni económicos», sí le ha parecido «espectacular». Pero emplaza al club a que ofrezca una información más detallada –«le escucharemos con el máximo interés cuando nos lo presenten»– y, sobre todo, a que alcance un entendimiento con el Ayuntamiento de Santander, administración competente tanto por legalidad como por ser la propietaria de las instalaciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  3. 3

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  4. 4

    Una cántabra en la élite ganadera
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  7. 7

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  10. 10

    Una trayectoria larga y rigurosa en la ingeniería hidraúlica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno estará en «atenta escucha» sobre el proyecto del 'Nuevo Sardinero'

El Gobierno estará en «atenta escucha» sobre el proyecto del &#039;Nuevo Sardinero&#039;