La hormigonera, volcada. Roberto Ruiz

Un herido tras volcar una hormigonera en la entrada al puerto de Raos

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:24

Una persona ha resultado herida tras volcar una hormigonera en la entrada al Puerto de Raos poco antes de las nueve de la mañana. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil y una ambulancia del 112, que trasladó al herido al Hospital de Valdecilla.

Roberto Ruiz
Roberto Ruiz

En actualización

La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí

