Un herido tras volcar una hormigonera en la entrada al puerto de Raos

Lucio V. Del Campo Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 09:24

Una persona ha resultado herida tras volcar una hormigonera en la entrada al Puerto de Raos poco antes de las nueve de la mañana. Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil y una ambulancia del 112, que trasladó al herido al Hospital de Valdecilla.

En actualización La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Sucesos en Cantabria