Un hombre quema la ropa del tendal de su vecina en Santander

Una vecina de la calle Antonio de Cabezón, en Santander, se llevó esta madrugada un susto tremendo cuando la ropa que tenía colgada en su ... tendal comenzó a arder. Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la madrugada.

Según detalla el atestado de la Policía Local, el responsable de este suceso es un hombre de 42 años y vecino de la víctima, «conocido por ser conflictivo», apuntan los agentes, que lanzó una botella con líquido inflamable hacia el tendedero de la mujer.

Afortunadamente, fueron los vecinos de la zona los que detectaron el fuego y lo apagaron, evitando así mayores consecuencias.

La perjudicada, una mujer de 48 años, ha interpuesto una denuncia ante la Policía Local, que ha abierto diligencias judiciales contra el sospechoso como presunto autor de daños intencionados contra el patrimonio privado.