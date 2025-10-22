El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La iglesia de San Lorenzo, en Peñacastillo, rodeada de andamios. Roberto Ruiz

La iglesia de Peñacastillo, rodeada de andamios para reparar goteras

El templo se sometió a una rehabilitación integral hace dos años, cuando se aprovechó también para pintar las fachadas del inmueble

Ángela Casado

Ángela Casado

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

La altura a la que está y el color de su fachada ya llaman suficiente la atención sobre la iglesia de San Lorenzo, en Peñacastillo. ... Pero ahora, rodeada de andamios, mucho más. Aunque la estampa es llamativa -la estructura metálica lleva varias semanas rodeando el inmueble-, el templo no se enfrenta a ningún contratiempo especialmente grave. Como explican fuentes de la Diócesis, «es un arreglo rutinario de la torre».

