Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»

Un incendio ha afectado la noche de este miércoles a un edificio situado en la Plaza Pombo de Santander, sin que se hayan producido daños ... personales. El fuego, que no ha provocado daños personales pero sí materiales, se inició poco antes de las tres de la madrugada en el primer piso del número 25 de la calle Hernán Cortés de la capital cántabra y obligó a intervenir a los bomberos de Santander, que desplazaron a 19 efectivos y tres autotanques. También se personaron en la zona miembros de la Policía Local y de la Policía Nacional. El fuego y el intenso humo provocado por las llamas obligaron a desalojar a 25 personas, entre ellas una madre y su hija de corta edad, que fueron evacuadas a Valdecilla por precaución.

En el edificio afectado por el fuego, que se originó en la primera planta, se ubican una oficina bancaria en el bajo, y dos establecimientos turísticos, situados en la primera y la tercera planta respectivamente. El segundo piso, que también se vio afectado por las llamas, se encontraba en obras y vacío.

INCENDIO

El incendio afecta a la zona de uso residencial y por el trillado llega a otra en obras.

En total hasta las 08:00h intervienen 19 bomberos tres autotanques,escala y ligero, que son relevados por la guardia entrante.

Asiste #PLSantander ,@policia y #061Cantabria pic.twitter.com/blp0tn7mQ8 — Bomberos Ayto. Santander (@BombSantander) October 29, 2025

A consecuencia del incendio y el desalojo del edificio, los establecimientos turísticos se vieron obligados a realojar a sus huéspedes en hoteles del entorno. En cuanto a los vecinos, tuvieron que permanecer fuera de sus viviendas desde las 3.00 y hasta las 6.30 horas, momento en que les fue permitido regresar a sus hogares. Una de ellas, residente en la quinta planta, explicó a este periódico que la situación provocó «un susto importante». En su caso, su vivienda se vio afectada por el intenso humo que generó el fuego. «Al final vimos que lo apagaban y pudimos regresar sin mayores problemas a casa», señaló.

La intervención y la gran cantidad de agua empleada por los bomberos en la extinción del incendio ha obligado a cerrar la oficina bancaria, dado que el líquido se filtró hasta sus instalaciones, generando importantes desperfecto. En la primera planta los estragos del fuego también eran visibles, y durante la mañana de este miércoles efectivos de la Policía Nacional estuvieron inspeccionando en inmueble para determinar las causas del fuego.