Los bomberos trabajan en la segunda planta del edificio, en obras, para refrescar el inmueble. Bomberos Santander

Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»

El incidente no provocó daños personales pero sí materiales, y obligó a intervenir tanto a los bomberos de Santander como a la Policía Local y la Nacional

A. G.

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:54

Un incendio ha afectado la noche de este miércoles a un edificio situado en la Plaza Pombo de Santander, sin que se hayan producido daños ... personales. El fuego, que no ha provocado daños personales pero sí materiales, se inició poco antes de las tres de la madrugada en el primer piso del número 25 de la calle Hernán Cortés de la capital cántabra y obligó a intervenir a los bomberos de Santander, que desplazaron a 19 efectivos y tres autotanques. También se personaron en la zona miembros de la Policía Local y de la Policía Nacional. El fuego y el intenso humo provocado por las llamas obligaron a desalojar a 25 personas, entre ellas una madre y su hija de corta edad, que fueron evacuadas a Valdecilla por precaución.

