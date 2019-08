Cs insiste en la necesidad de entrar en el Puerto mientras Igual resta importancia al desencuentro Javier Cotera La alcaldesa defiende la experiencia de 12 años de Díaz y Ceruti apela a la necesidad de que sea Urbanismo quien esté representado en la APS PILAR CHATO y AGENCIAS Santander Miércoles, 14 agosto 2019, 16:44

Es «una pequeña diferencia de criterios» pero «para nada una rivalidad». Así ve la alcaldesa de Santander, Gema Igual, la situación generada tras el nombramiento del concejal César Díaz (PP) como representante del Ayuntamiento en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander (APS) con el voto en contra de Ciudadanos. Mientras, su socio de Gobierno, el concejal de Urbanismo, Javier Ceruti (Cs), insiste en que «entrar en el Consejo de Administración del Puerto no es una cuestión partidista sino de responsabilidad de mi Concejalía».

«Ni es un capricho ni es una cuota partidista dentro del pacto de gobierno», ha subrayado Ceruti, que espera que el PP «reconsidere su postura y de paso evite confundir la legítima pugna política con cuestiones de operatividad técnica».

La alcaldesa hizo valer su mayoría en la Junta de Gobierno: son ocho manos a su favor (la suya incluida) frente a sólo dos de Ciudadanos para lograra la designación de Díaz en el Consejo de Administración, un nombramiento que tuvo en contra los dos votos de Ciudadanos, cuyo concejal Javier Ceruti aspiraba a ese puesto.

En su condición de portavoz del equipo de gobierno, Ceruti anunció el martes en rueda de prensa que Ciudadanos no apoyaba «que se excluya» al concejal de Urbanismo -él mismo- del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Hoy ha insistido en un comunicado en que cree «que se trata de confundir a la opinión pública cuando se plantea esto como una cuestión partidista». «Efectivamente no está en el pacto de gobierno (este cargo), como muchas otras cosas que son parte del día a día de la gestión municipal», ha reconocido. Pero ha puntualizado que «no es que tenga que estar Ciudadanos en ese órgano: es que tiene que estar el concejal de Urbanismo. Si ese área fuera del PP, no tendríamos nada que decir, pero no es el caso», ha subrayado.

A juicio de Ceruti, la interlocución con el Puerto debe ser «directa en un tema tan importante como el Plan General de Ordenación Urbana», que depende de su departamento, y «por eso reclamamos la presencia del concejal de Urbanismo en este órgano».

Sin embargo, Igual ha insistido de nuevo en la importancia de que el Ayuntamiento esté «bien representado» en el Puerto. «Es importante tener experiencia, es importante hablar con un histórico de lo que se ha tratado en el Consejo de la Autoridad Portuaria», ha reiterado. «Yo creo que nadie duda de que Díaz, que ya lleva 12 años (como concejal en el Gobierno local) y que es teniente de alcalde, es la persona más indicada para que continúe estando en el Puerto», ha sostenido la regidora, que ha enfatizado que con el edil popular «estaremos perfectamente representados».

Sobre esa diferente postura con Ciudadanos, la alcaldesa ha indicado que «no es ninguna disparidad». «Tenemos bien claro el reparto de áreas o funciones» que se estableció en el pacto de gobierno PP-Cs y el puesto de representante en la APS no estaba en el pacto, y se ha decidido «ahora».

«Eso no significa que nos llevemos mal, ni mucho menos, y además lo hemos declarado las dos partes», ha recordado, insistiendo en que se trata de «una pequeña diferencia de criterios como hay en cualquier colectivo o familia», por lo que «no se le da más importancia de la que tiene».

También ha insistido en que «cuando haya un tema que tenga que verse con otro concejal, se verá, y cuando sea con Javier Ceruti, se verá». Al respecto ha subrayado que el equipo de Gobierno mantiene reuniones periódicas y ninguna de sus concejalías es «un departamento estanco», sino que tienen áreas «muy transversales».