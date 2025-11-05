El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una joven pasea, ayer, por el entorno de las obras de los Jardines de Piquío. Roberto Ruiz
Santander

El lento regreso de las obras a Piquío

Desde el lunes se llevan a cabo trabajos de limpieza y mañana llega el material necesario para continuar con el proyecto de renovación de los jardines, paralizado desde julio

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:12

Seguramente si ha pasado durante los últimos días por el entorno de los Jardines de Piquío habrá visto algo de movimiento. Pero no mucho. Y ... es que a pesar de que estaba previsto que las obras de este emblemático espacio de El Sardinero se reanudaran el lunes, por el momento los trabajos que se han podido ejecutar se han centrado en los preparativos de organización y limpieza del entorno. Esto, tras la paralización del proyecto –ejecutado por Senor– el pasado mes de julio. Será mañana, jueves, cuando finalmente llegue el material nuevo y se puedan empezar las actuaciones de mayor envergadura.

