El lento regreso de las obras a Piquío

Seguramente si ha pasado durante los últimos días por el entorno de los Jardines de Piquío habrá visto algo de movimiento. Pero no mucho. Y ... es que a pesar de que estaba previsto que las obras de este emblemático espacio de El Sardinero se reanudaran el lunes, por el momento los trabajos que se han podido ejecutar se han centrado en los preparativos de organización y limpieza del entorno. Esto, tras la paralización del proyecto –ejecutado por Senor– el pasado mes de julio. Será mañana, jueves, cuando finalmente llegue el material nuevo y se puedan empezar las actuaciones de mayor envergadura.

Precisamente, ha sido el parón del verano lo que retrasará la conclusión de los trabajos. De hecho, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobó el lunes la ampliación del plazo de ejecución del proyecto en cuatro meses más, lo que sitúa su finalización ya el año que viene.

La decisión de no continuar con los trabajos y pararlos en plena temporada estival se tomó «conforme a los informes técnicos y desde la responsabilidad ante la elevada afluencia que registra esta zona durante los meses de verano», explicó entonces el concejal de Fomento, Agustín Navarro. «La complejidad para continuar, movilizando maquinaria pesada y sin alterar el tránsito peatonal ni generar molestias a santanderinos, visitantes y al sector turístico de la zona nos obliga a detener los trabajos de forma temporal», añadió el edil.

Hay que recordar que cuando la maquinaria llegó a Piquío, en noviembre del año pasado –lo hizo con retraso–, se estimó el final de las obras para julio de este año; posteriormente se retrasó a septiembre y después se demoró al último trimestre. Ahora, ya se contempla la conclusión a lo largo del primer trimestre de 2026, si no hay más contratiempos.

las claves La Junta de GobiernoLocal ha aprobado ampliar el plazo de ejecución de las obras otros cuatro meses

Los trabajos se pararon en julio por la «complejidad» de mover maquinaria sin generar molestias a vecinos y turistas en verano

La actuación en Piquío se centra en la restitución y acondicionamiento de los jardines, renovando los elementos constructivos que lo componen y recuperando las especies vegetales que tenía en el diseño original, «con un criterio decidido y estudiado por técnicas paisajísticas y de jardinería». Igualmente, se están arreglando los desperfectos actuando tanto en la superficie de los jardines como en el pasillo abalconado con vistas a las playas de El Sardinero, sin modificar su geometría. Todos los elementos mantendrán el mismo aspecto, los mismos colores y tonalidades, pero totalmente renovados.