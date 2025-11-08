El lunes empieza la «humanización»de las nacionales de acceso a Santander

El último trámite que se conoció respecto a las obras de urbanización de las nacionales de acceso a Santander –la N-611 y la N- ... 623– fue la concreción de las expropiaciones que hizo el Ministerio de Transportes, que es el encargado de acometer los trabajos por 11,4 millones de euros. Ese era el paso previo al inicio de las obras, que finalmente comenzarán el lunes, a cargo de la constructora madrileña Abaldo, que cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses. Los trabajos comenzarán en el punto kilométrico 207 de la N-611, en la calle Campogiro 68 y está previsto que el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez, explique los detalles técnicos del proyecto. Además, también participarán en el acto de inauguración el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

Se trata del plan más relevante por inversión en obra civil que se llevará a cabo este año en la ciudad –ejecutado por una administración pública– y lo acometerá Transportes, tal y como se comprometió el ministro, Óscar Puente, con la regidora, en el mes de marzo del año pasado. Lo hizo durante una visita a la capital cántabra. La idea es «humanizar» las travesías de la ciudad, adaptarlas a la trama urbana y promover una «movilidad activa, sostenible y segura con la construcción de carriles bici y el ensanche de las aceras».

18 meses durará la intervención, que ejecutará la constructora madrileña Abaldo

Esta actuación incluye la construcción de 7,4 kilómetros de nuevos carriles bici (2,6 en la N-623 y 4,8 en la N-611) y nueve glorietas para pacificar el tráfico rodado. También se ampliarán las aceras, se mejorará la iluminación y se adecuará el sistema de semaforización a las nuevas tecnologías, de acuerdo con las especificaciones del Consistorio santanderino.

Uno de los puntos más importantes de la intervención, y que facilitará la vida a los santanderinos, es que una vez concluyan las obras, el Ministerio cederá los tramos que pasan por la ciudad al Ayuntamiento para su conservación y explotación. Entonces, cualquier arreglo correrá a cargo del equipo de gobierno.

«El Ministerio de Transportes va a realizar estas obras que permitirán mejorar la seguridad vial de ambas vías pero también supondrán la creación de carriles bici y el ensanchamiento de aceras», comenta Casares. «Una vez finalizada la obra, dotará de un entorno amable, accesible y más funcional para los vecinos de Santander», añade el delegado del Gobierno.

La intervención, al detalle

Las obras se dividen en dos partes, según la nacional. En el tramo de la N-611 –desde la glorieta de la Avenida de Valdecilla hasta el límite del término municipal–, está previsto el ensanche de aceras, la mejora del mobiliario urbano, la adecuación del alumbrado y un nuevo carril bici. Además, se reordenarán las intersecciones en la zona de La Remonta «con el fin de optimizar la circulación y la seguridad vial». Para la mejora de las intersecciones en 'T' –un cruce de tres vías donde se unen tres carreteras– en el punto kilométrico 207 de la N-611 se construirán dos glorietas en los cruces de Campogiro y Ricardo León, «buscando una circulación más fluida y segura». También se reordenarán las intersecciones en el polígono industrial de El Campón y en Peñacastillo.

El tramo de la N-623 en el que se acometerán las obras empieza en la rotonda de Cuatro Caminos y llega hasta el límite del término municipal. Allí, el plan del Ministerio de Transportes –que fue presentado el año pasado a los vecinos afectados– también incluye el ensanche de las aceras, la mejora del mobiliario urbano, la adecuación del alumbrado y un carril bici.