Recreación de cómo quedará la N-623 a su paso por la calle Eduardo García del Río, en Santander. DM

El lunes empieza la «humanización»de las nacionales de acceso a Santander

La urbanización de los tramos de la N-611 y la N-623 que pasan por Santander la ejecuta el Ministerio de Transportes por 11,4 millones de euros

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:41

El último trámite que se conoció respecto a las obras de urbanización de las nacionales de acceso a Santander –la N-611 y la N- ... 623– fue la concreción de las expropiaciones que hizo el Ministerio de Transportes, que es el encargado de acometer los trabajos por 11,4 millones de euros. Ese era el paso previo al inicio de las obras, que finalmente comenzarán el lunes, a cargo de la constructora madrileña Abaldo, que cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses. Los trabajos comenzarán en el punto kilométrico 207 de la N-611, en la calle Campogiro 68 y está previsto que el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez, explique los detalles técnicos del proyecto. Además, también participarán en el acto de inauguración el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

