Martina cumple 100 años y no le duele «ni el dedo gordo del pie»

Jueves, 13 de noviembre 2025

Si no fuera por la tarjeta de felicitación que luce encima de la mesa de su salón, nadie diría que Martina Mújica ha cumplido los 100 años. Los hizo el lunes y, desde entonces, no ha dejado de celebrar. Sus vecinos le organizaron ese mismo día un «ágape» sorpresa al que acudió hasta la alcaldesa, Gema Igual –quien le regaló una réplica en miniatura delPalacio de la Magdalena–. El martes, quedó con una amiga para ir a tomar un chocolate y tiene pendiente irse de comida con sus antiguas compañeras de trabajo en los próximos días. Los años «no me pesan», asegura, y queda claro al ver su apretada agenda y que vive sola, aunque todas las mañanas recibe ayuda para tener la casa a punto y siempre está pendiente de ella el conserje de la finca, Eduardo. Ha llegado a los cien años «sin darme cuenta» y como una rosa: «No me duele ni el dedo gordo del pie», garantiza. Además, asegura que no «me arrepiento de nada» tras dedicar gran parte de su vida a su profesión como auxiliar de Enfermería en Valdecilla y en la Residencia.

Era muy joven cuando vivió la guerra civil y, un par de años después, el incendio que arrasó Santander. Entonces vivía en la calle Limón con sus padres –era hija única– y rondaba los 15 años. Recuerda con todo lujo de detalle cómo todos los vecinos empezaron a sacar los muebles a la calle para evitar que las llamas los consumieran. Martina cogió lo que para ella era indispensable: «Algunos juguetes y a mi gato, que lo metí en un saco para llevarlo conmigo». Pero su padre fue el único vecino que no vació la vivienda, con la idea de que el fuego no llegase a su casa, y acertó. Vivieron allí unos años más hasta que se trasladaron a la calle Cisneros y ya en los años 80 llegó a la calle General Dávila (próximamente Paseo de Altamira), donde sigue residiendo.

Aunque tuvo pretendientes, nunca se casó. «Ninguno me gustaba, y tenía claro que no me iba a casar si no estaba enamorada. Tampoco tomé el pelo a nadie, a todos les decía que no tenía idea de tener novio». Le interesaba más trabajar y empezó joven como aprendiz en una sastrería. «No fui modista, llegué a sastra», apunta. Aunque esa no fue la profesión a la que dedicó gran parte de su vida. Su madre murió en los años 50, cuando Martina tenía algo menos de 30 años, y su sueldo y el de su padre no era muy alto, por lo que empezó a buscar trabajo en otros sitios. «Empezaba a aparecer la ropa de confección y la gente empezó a ir menos al sastre, no había casi trabajo». Pasó a trabajar como interna en una casa y, a la par, una amiga suya le contó que estaba estudiando para auxiliar de Enfermería. Entre eso y que la hija de la señora para la que trabajaba estudiaba Medicina, se interesó por el ámbito sanitario. «Mi padre me decía: '¡No estudiabas de pequeña y te pones ahora!'». Para entonces rondaba los 30 años: «Fue lo mejor que hice».

Empezar a trabajar en Valdecilla, en Pediatría, le cambió la vida. «Aunque mi padre era duro, no se opuso a que trabajara porque necesitábamos dinero». Cuando no estaba trabajando, lo cuidaba. «Si tenía guardias, pedía a una amiga que estuviera con mi padre. Así estuve muchos años». Cuando este falleció, encontró una nueva afición: viajar. «De repente tenía tiempo libre porque ya no tenía que cuidar de nadie, así que viajé mucho en grupo». Por España y por Europa, recuerda con cariño su visita a París. «Iba con dos o tres carretes porque me encantaba hacer fotos». De hecho, estuvo tentada –antes de dedicarse al sector sanitario– de irse a trabajar a Francia e incluso a Australia. «Tenía ambición por ir allí y tener mejores condiciones laborales, pero me quedé primero por mi padre y después por mi trabajo».

Aunque pudo jubilarse con 65 años, esperó uno más. Era feliz en la Residencia y ya no tenía a su padre, por lo que en un primer momento no sabía qué hacer al retirarse. Pero pronto encontró otra afición que se sumó a los viajes, el taichi, que practicó muchos años aunque ya lo ha dejado. Ahora, su gran afición la reserva para los domingos, cuando se va a comer con sus amigas.

